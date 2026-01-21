ΠΑΣΑΠ

Η ασφάλεια των γηπέδων δεν είναι πολυτέλεια

Θέση για τα όσα έγιναν στο κλειστό στάδιο της Μίκρας, στον αγώνα βόλεϊ γυναικών Αρη - ΑΟ Θήρας, όπου τμήμα της οροφής κατέρρευσε θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο τη σωματική ακεραιότητα των αθλητριών, πήρε ο Σύνδεσμος παικτών βόλεϊ (ΠΑΣΑΠ). Σε ανακοίνωσή του αναφέρει ότι με αφορμή το τελευταίο περιστατικό εγείρονται εκ των πραγμάτων κρίσιμα και σοβαρά ερωτήματα για την ασφάλεια και καταλληλότητα των αθλητικών εγκαταστάσεων, ζητήματα που ο Σύνδεσμος έχει αναδείξει πολλές φορές στο παρελθόν.

«Είναι σαφές πως φαινόμενα που θέτουν σε άμεσο κίνδυνο τη σωματική ακεραιότητα αθλητριών, αθλητών, προπονητών, διαιτητών, θεατών και εν γένει συμμετεχόντων σε έναν αγώνα βόλεϊ - πολλώ δε μάλλον του κορυφαίου εγχώριου επιπέδου - δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται ως "ατυχείς στιγμές" και να αγνοούνται, διαιωνίζοντας το πρόβλημα. Εχουμε συνηθίσει πολλές φορές να αγωνιζόμαστε σε γήπεδα που στάζουν, χωρίς ζεστό νερό, χωρίς θέρμανση και χωρίς στοιχειώδεις συνθήκες υγιεινής», τονίζεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση.

Ο ΠΑΣΑΠ επισημαίνει ότι το περιστατικό στο κλειστό της Μίκρας γεννά ερωτήματα, καθώς το συγκεκριμένο γήπεδο έχει παραχωρηθεί από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού στην Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης για τις Εθνικές ομάδες και τις αναπτυξιακές Εθνικές ομάδες, σε αντικατάσταση του «σπιτιού του βόλεϊ» στην Παιανία.

Στην ανακοίνωση γίνεται αναφορά και σε άλλα περιστατικά που δείχνουν την τραγική κατάσταση των εγκαταστάσεων, ενώ τίθενται και μια σειρά ερωτήματα για σοβαρά ζητήματα, όπως αυτό της ασφαλιστικής κάλυψης των παικτριών και των παικτών βόλεϊ, των εργαζομένων την ώρα του αγώνα, καθώς και για τις ευθύνες των αρμόδιων στο να διασφαλίσουν την ομαλή διεξαγωγή ενός αγώνα βόλεϊ. Ο ΠΑΣΑΠ τονίζει ότι για την ασφάλεια οποιουδήποτε μπαίνει σε γήπεδο για αγώνα βόλεϊ αναμένει «άμεσες ενέργειες» από το υπουργείο, την Ομοσπονδία και τους φορείς του βόλεϊ που είναι αρμόδιοι για την κατάσταση των γηπέδων και των εγκαταστάσεων.

«Η ασφάλεια και οργάνωση στους αγωνιστικούς χώρους δεν είναι πολυτέλεια - είναι αυτονόητη υποχρέωση», καταλήγει ο ΠΑΣΑΠ.