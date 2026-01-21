EUROLEAGUE

Συνέχισε ανοδικά ο Ολυμπιακός

Αν και έκανε τα εύκολα του πρώτου μέρους ...λιγότερο εύκολα στο δεύτερο, ο Ολυμπιακός συνεχίζοντας με φόρα νίκησε 100-93 τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στο ΣΕΦ για την 23η αγωνιστική της Euroleague. Ετσι οι «ερυθρόλευκοι» ανέβηκαν στο 14-8 (έχοντας και αγώνα λιγότερο) και πλησίασαν ακόμα περισσότερο την πρώτη τετράδα.

Ο Ολυμπιακός κυριάρχησε απόλυτα σε άμυνα και επίθεση στο πρώτο μέρος, και πραγματοποιώντας μια σπουδαία δεύτερη περίοδο (επιμέρους σκορ 31-10) προηγήθηκε 24 πόντους στο ημίχρονο (58-34), με πρωταγωνιστή τον Βεζένκοφ (28 πόντοι, 6 τρίποντα) και με τον Φουρνιέ επίσης σε καλή βραδιά (12 π.).

Στην επανάληψη, η χαλάρωση ειδικά στα αμυντικά καθήκοντα, σε συνδυασμό με τις αλλαγές του Γιώργου Μπαρτζώκα ώστε να δώσει χρόνο συμμετοχής και σε παίκτες από τον πάγκο, έφεραν το «ροκάνισμα» της διαφοράς από τη Μακάμπι (82-72 στο 29'), που ανέβασε ρυθμούς στο τρίτο δεκάλεπτο με ένα δικό της επιμέρους 28-18. Ωστόσο με καλή διαχείριση στο τέταρτο δεκάλεπτο, και με τους Μιλουτίνοφ (13 π.) και Γουόκαπ (10 π.) να δίνουν λύσεις, ο Ολυμπιακός διατήρησε το προβάδισμα χωρίς να κινδυνεύσει ιδιαίτερα.

Από τη Μακάμπι, που έπεσε στο 9-14 (14η), ξεχώρισε ο Ντάουτιν (13 π.).