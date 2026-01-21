FIBA CHAMPIONS LEAGUE

Πρεμιέρα με ελληνική κόντρα

Λίγες μέρες μετά τη μεταξύ τους αναμέτρηση για το πρωτάθλημα, ΑΕΚ και Καρδίτσα τα λένε ξανά σήμερα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με τις δύο ομάδες να κοντράρονται στη «Sunel Arena» για την πρεμιέρα του 2ου ομίλου της φάσης των «16» του Champions League (19.00 - Cosmote Sport 4). Η αήττητη μέχρι στιγμής στη διοργάνωση «Ενωση» και η θεσσαλική ομάδα, που έκανε την υπέρβαση παίρνοντας την πρόκριση στους «16», ψάχνουν το θετικό ξεκίνημα στη β' φάση.

Η ΑΕΚ, με εφαλτήριο το 6 στα 6 στην α' φάση και έχοντας ψυχολογικό πλεονέκτημα έναντι των αντιπάλων της από την πρόσφατη νίκη της, θέλει να δώσει συνέχεια στις επιτυχίες. Ο Ντράγκαν Σάκοτα για πρώτη φορά φέτος έχει στη διάθεσή του πλήρη την 7άδα των ξένων, με τους νεοαποκτηθέντες Νάναλι, Μπράουν και Φιζέλ να αναμένεται να κάνουν ντεμπούτο. Από την άλλη, παραμένει αμφίβολη η συμμετοχή του τραυματία Κατσίβελη.

Στην αντίπερα όχθη, η Καρδίτσα επιδιώκει την έκπληξη, με την ψυχολογία στην ομάδα να είναι καλή εξαιτίας της παρουσίας στους «16», και παρά την πρόσφατη ήττα από την ΑΕΚ, για την οποία στην Καρδίτσα θέλουν να πάρουν σήμερα και μια άτυπη ρεβάνς. Ο τεχνικός των Θεσσαλών, Νίκος Παπανικολόπουλος, δεν αντιμετωπίζει έξτρα προβλήματα απουσιών.