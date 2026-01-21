ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ

ΦΩΤΟ

Στη μνήμη της μητέρας μας ΜΑΡΙΑΣ ΛΟΥΚΙΣΑ, που έφυγε από τη ζωή σαν χθες στις 20/1/2025 και συμπληρώθηκε ένας χρόνος, προσφέρουμε στη μνήμη της, αντί μνημοσύνου, 200 ευρώ μέσω της ΚΟΒ Λόφου Περιστερίου του ΚΚΕ στο πλαίσιο της Οικονομικής Εξόρμησης.

Τα παιδιά της, Δημήτρης και Σπύρος Λουκίσας

***

ΦΩΤΟ

Στη μνήμη του αγαπημένου μας ξαδέλφου ΝΙΚΟΥ ΚΟΣΣΟΡΑ, ο οποίος τόσο άδικα χάθηκε στην πυρκαγιά στο Μάτι, προσφέρουμε 20 ευρώ οικονομική ενίσχυση στο ΚΚΕ μέσω της ΚΟΒ Αλίμου.

Γιάννης και Ρίτσα Γεωργοπούλου

***

ΦΩΤΟ

Στη μνήμη του ΜΑΚΗ ΑΜΠΑΤΙΕΛΟΥ, που «έφυγε» πρόωρα και μας έχουν συνδέσει κοινοί αγώνες, προσφέρω 150 ευρώ για την Οικονομική Εξόρμηση του ΚΚΕ, μέσω ΚΟΒ Δικηγόρων Πειραιά του Κόμματος.

Τάκης Σαπουντζάκης

***

ΦΩΤΟ

Στη μνήμη του ΣΩΤΗΡΗ Γ. ΓΚΛΑΒΑ από τα Ανω Σουδενά Καλαβρύτων Αχαΐας, μαχητή του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας (ΔΣΕ), ο οποίος παρέμεινε πιστός στο ΚΚΕ έως το τέλος της ζωής του.

Η σύζυγός του, Μαρία, προσφέρει οικονομική ενίσχυση 50 ευρώ στο ΚΚΕ, με τη συμπλήρωση ενός χρόνου που έφυγε από τη ζωή, στις 21 Ιανουαρίου 2025, σε ηλικία 98 ετών.

***

Στη μνήμη του συντρόφου ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΟΣΧΟΥ, που έφυγε από τη ζωή στις 15/1/2026, αντί για στεφάνι προσφέρω 100 ευρώ μέσω της ΚΟΒ Γκύζη του ΚΚΕ για την Οικονομική Εξόρμηση.

Αρίστος Τσαλαβούτης