Στο απόηχο της ήττας στην Κωνσταντινούπολη υποδέχεται την Μπάγερν στο ΣΕΦ
Ενόψει της αποψινής αναμέτρησης ο Γιώργος Μπαρτζώκας είχε θετικές ειδήσεις από το μέτωπο των τραυματιών, καθώς ο Μιλουτίνοφ - που έλειψε κόντρα στη Φενέρ - επιστρέφει στην αποστολή, ενώ και οι Γουόρντ και ΜακΚίσικ επέστρεψαν στις προπονήσεις και διεκδικούν χρόνο συμμετοχής. Από την άλλη παραμένει αμφίβολη η συμμετοχή του Νιλικίνα, ενώ θολό είναι το τοπίο σε ό,τι αφορά το ντεμπούτο του Αμερικανού νεοαποκτηθέντος Ταϊρίκ Τζόουνς.
Ο τεχνικός του Ολυμπιακού στις δηλώσεις του πριν το αποψινό ματς χαρακτήρισε την Μπάγερν (16η με 7-13) επικίνδυνη ομάδα, που έχει αλλάξει αρκετά τον τελευταίο καιρό στην αμυντική της φιλοσοφία, κάτι που χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή.