EUROLEAGUE

Για την επιστροφή στις νίκες ο Ολυμπιακός

Με την ήττα από τη Φενερμπαχτσέ στην Κωνσταντινούπολη (88-80) να τον προσγειώνει απότομα μετά την επιτυχία στο ΟΑΚΑ, ο Ολυμπιακός ψάχνει σήμερα την επιστροφή στις νίκες φιλοξενώντας την Μπάγερν Μονάχου στο ΣΕΦ (21.15 - Novasports Prime) για την 21η αγωνιστική της Euroleague. Οι «ερυθρόλευκοι» με 11-8 (αλλά και αγώνα λιγότερο) παραμένουν μακριά από την πρώτη τετράδα, και συγκεκριμένα στην 8η θέση, και θέλουν να πλησιάσουν τις θέσεις που δίνουν πλεονέκτημα έδρας στα πλέι οφ, ώστε να αποφύγουν τους μπελάδες στη συνέχεια.

Ενόψει της αποψινής αναμέτρησης ο Γιώργος Μπαρτζώκας είχε θετικές ειδήσεις από το μέτωπο των τραυματιών, καθώς ο Μιλουτίνοφ - που έλειψε κόντρα στη Φενέρ - επιστρέφει στην αποστολή, ενώ και οι Γουόρντ και ΜακΚίσικ επέστρεψαν στις προπονήσεις και διεκδικούν χρόνο συμμετοχής. Από την άλλη παραμένει αμφίβολη η συμμετοχή του Νιλικίνα, ενώ θολό είναι το τοπίο σε ό,τι αφορά το ντεμπούτο του Αμερικανού νεοαποκτηθέντος Ταϊρίκ Τζόουνς.

Ο τεχνικός του Ολυμπιακού στις δηλώσεις του πριν το αποψινό ματς χαρακτήρισε την Μπάγερν (16η με 7-13) επικίνδυνη ομάδα, που έχει αλλάξει αρκετά τον τελευταίο καιρό στην αμυντική της φιλοσοφία, κάτι που χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή.