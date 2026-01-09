Παρασκευή 9 Γενάρη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 30
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ

ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΜΑΜΑΤΑΣ
ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΜΑΜΑΤΑΣ
ΦΩΤΟ

Στη μνήμη του συναγωνιστή ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΑΤΙΝΤΣΑΡΟΥ, που έφυγε από κοντά μας το Σάββατο 3 Γενάρη, προσφέρω 50 ευρώ μέσω ΚΟΒ Αγίας Τριάδας Περιστερίου για την ενίσχυση του ΚΚΕ.

Ιάκωβος Ματαφιάς

***

ΦΩΤΟ

Στη μνήμη του συντρόφου μας ΘΑΝΑΣΗ ΓΚΩΓΚΟΥ, που έφυγε πολύ πρόωρα από τη ζωή, προσφέρουμε στο ΚΚΕ 200 ευρώ.

Οι σύντροφοί του, Σωτήρης Παρίσης, Χριστίνα Παναγογιαννοπούλου, Αποστόλης Αγγελής και Σίμος Ντούμας

***

ΦΩΤΟ

7/1/2026 ο πολυαγαπημένος φίλος ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΜΑΜΑΤΑΣ θα συμπλήρωνε τα 47 του χρόνια.

Στη μνήμη του, η «Μπούλα» και η αδερφή της προσφέρουν 250 ευρώ στο ΚΚΕ μέσω ΚΟΒ Μελετητικών Εταιρειών Κεντρικής Μακεδονίας.

Α. Παπαδημητρίου, Μ. Παπαδημητρίου


ΘΑΝΑΣΗΣ ΓΚΩΓΚΟΣ
ΘΑΝΑΣΗΣ ΓΚΩΓΚΟΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΙΝΤΣΑΡΟΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΙΝΤΣΑΡΟΣ
    

Κορυφή σελίδας
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Διαβάστε σήμερα...
Κορυφαίοι της χρονιάς ο Καραλής και η Τζένγκο
Για την επιστροφή στις νίκες ο Ολυμπιακός
 Μετράει αντίστροφα η Εθνική
 Στα προημιτελικά ο Ολυμπιακός
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ