ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ

ΦΩΤΟ

Στη μνήμη του συναγωνιστή ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΑΤΙΝΤΣΑΡΟΥ, που έφυγε από κοντά μας το Σάββατο 3 Γενάρη, προσφέρω 50 ευρώ μέσω ΚΟΒ Αγίας Τριάδας Περιστερίου για την ενίσχυση του ΚΚΕ.

Ιάκωβος Ματαφιάς

***

ΦΩΤΟ

Στη μνήμη του συντρόφου μας ΘΑΝΑΣΗ ΓΚΩΓΚΟΥ, που έφυγε πολύ πρόωρα από τη ζωή, προσφέρουμε στο ΚΚΕ 200 ευρώ.

Οι σύντροφοί του, Σωτήρης Παρίσης, Χριστίνα Παναγογιαννοπούλου, Αποστόλης Αγγελής και Σίμος Ντούμας

***

ΦΩΤΟ

7/1/2026 ο πολυαγαπημένος φίλος ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΜΑΜΑΤΑΣ θα συμπλήρωνε τα 47 του χρόνια.

Στη μνήμη του, η «Μπούλα» και η αδερφή της προσφέρουν 250 ευρώ στο ΚΚΕ μέσω ΚΟΒ Μελετητικών Εταιρειών Κεντρικής Μακεδονίας.

Α. Παπαδημητρίου, Μ. Παπαδημητρίου