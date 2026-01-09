ΒΟΛΕΪ - CEV CUP

Στα προημιτελικά ο Ολυμπιακός

Με τον μεν Ολυμπιακό να παίρνει την πρόκριση στα προημιτελικά, τους δε Παναθηναϊκό και Μίλωνα να αποχαιρετούν τη διοργάνωση, ολοκληρώθηκε η παρουσία των τριών ελληνικών ομάδων στη φάση των «16» του CEV Cup βόλεϊ ανδρών.

Στην Ολλανδία ο Ολυμπιακός, έχοντας ως «προίκα» την «καθαρή» νίκη (3-0) στο πρώτο ματς, υπέστη «γλυκιά» ήττα 3-2 από την Απελντορν (16-25, 24-26, 26-24, 25-12, 16-14), αποτέλεσμα που σφράγισε την πρόκριση της ελληνικής ομάδας στην οκτάδα.

Στο κλειστό του Μετς ο Παναθηναϊκός πάλεψε κόντρα στην Πουατιέ αλλά υπέστη νέα ήττα από τη γαλλική ομάδα, αυτήν τη φορά με 3-1 (22-25, 25-20, 18-25, 22-25) μετά απ' αυτή στο πρώτο ματς με 3-0.

Τέλος, ο Μίλωνας, που ούτως ή άλλως είχε δύσκολο έργο στην Τσεχία με αντίπαλο την Καρλοβάρσκο μετά την ήττα του στο πρώτο ματς στη Νέα Σμύρνη, δεν κατάφερε να πλησιάσει στο να κάνει την ανατροπή και έχασε ξανά, με το ίδιο σκορ μάλιστα, 3-0 σετ (25-22, 25-18, 25-20).