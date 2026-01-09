ΣΕΓΑΣ

Κορυφαίοι της χρονιάς ο Καραλής και η Τζένγκο

Ο δευτεραθλητής κόσμου στο επί κοντώ και η πρωταθλήτρια του ακοντισμού πρώτευσαν στην ψηφοφορία για τους καλύτερους του 2025

Eurokinissi Sports

και ηαναδείχθηκαν οι κορυφαίοι της χρονιάς του 2025 στον χώρο του στίβου, καθώς κατέκτησαν τις πρωτιές στη σχετική ψηφοφορία της Ομοσπονδίας Στίβου. Είναι και για τους δύο η πρώτη φορά που αναδεικνύονται κορυφαίοι της χρονιάς σε επίπεδο ανδρών και γυναικών αντίστοιχα, παρόλο που στο παρελθόν είχαν κερδίσει ξανά τον τίτλο του κορυφαίου σε ηλικιακές κατηγορίες.

Ο σπουδαίος άλτης του επί κοντώ πραγματοποίησε εκπληκτική πορεία την περασμένη χρονιά, με σπουδαίες διεθνείς και εγχώριες επιτυχίες. Ανάμεσα σ' αυτές ξεχώρισαν τα ασημένια μετάλλια στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου και στο αντίστοιχο του κλειστού, το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κλειστού στίβου, η κατάρριψη του πανελλήνιου ρεκόρ με 6,08 μ. και η πρωτιά στη σειρά μίτινγκ Diamond League.

Από την πλευρά της η Τζένγκο στον ακοντισμό επίσης είχε μια άκρως επιτυχημένη χρονιά, με σπουδαίες εμφανίσεις και διακρίσεις, όπως η 5η θέση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα και η πρωτιά στο αγώνισμα στη σειρά Diamond League.

Οσον αφορά τους κορυφαίους και τις κορυφαίες στις ηλικιακές κατηγορίες, σε αυτή των αθλητών Κ23 ο Δημήτρης Παυλίδης, κάτοχος του πανελλήνιου ρεκόρ στη δισκοβολία στην κατηγορία των ανδρών, αναδείχθηκε κορυφαίος για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Στην αντίστοιχη κατηγορία των γυναικών κορυφαία της χρονιάς αναδείχθηκε η σπρίντερ Πολυνίκη Εμμανουηλίδου.





Eurokinissi

Αναλυτικά οι νικητές του 2025 στην ψηφοφορία του ΣΕΓΑΣ ανά κατηγορία:

Ανδρες / γυναίκες: Εμμανουήλ Καραλής (επί κοντώ), Ελίνα Τζένγκο (ακοντισμός).

Κ23: Δημήτρης Παυλίδης (δισκοβολία), Πολυνίκη Εμμανουηλίδου (σπριντ).

Κ20: Βλαδίμηρος Ανδρεάδης (400 μ.), Μαρία Ραφαηλίδου (σφαιροβολία).

Κ18: Σαράντης Τζελέπης (μήκος), Αλεξάνδρα Τσερνόβα (σφυροβολία).