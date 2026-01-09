ΠΟΛΟ - ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 2026

Μετράει αντίστροφα η Εθνική

Αντίστροφα μετράει η Εθνική ομάδα πόλο ανδρών για τη συμμετοχή της στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που θα διεξαχθεί στο Βελιγράδι από αύριο 10 μέχρι 25 Γενάρη. Η διοργάνωση έχει επετειακό χαρακτήρα, καθώς ο θεσμός συμπληρώνει 100 χρόνια, και θα λάβουν μέρος σε αυτή 16 ομάδες από την Ευρώπη, με αρκετές απ' αυτές να θεωρούνται παραδοσιακές δυνάμεις του χώρου παγκοσμίως. Η Εθνική στην πρώτη φάση θα συμμετάσχει στον 2ο όμιλο, με αντιπάλους την Κροατία, τη Γεωργία και τη Σλοβενία.

Μετά την ολοκλήρωση της προετοιμασίας της ελληνικής ομάδας ο ομοσπονδιακός τεχνικός, Θοδωρής Βλάχος, ανακοίνωσε χθες τους 15 διεθνείς που θα αποτελέσουν την αποστολή της Εθνικής που θα ταξιδέψει στο Βελιγράδι. Είναι οι εξής:

Τερματοφύλακες: Παναγιώτης Τζωρτζάτος (Ολυμπιακός), Μανώλης Ζερδεβάς (Ολυμπιακός). Περιφερειακοί: Ντίνος Γενηδουνιάς (Ολυμπιακός), Κωνσταντίνος Γκιουβέτσης (Παναθηναϊκός), Στέλιος Αργυρόπουλος - Κανακάκης (Φερεντσβάρος), Αριστείδης Χαλυβόπουλος (Παναθηναϊκός), Νίκος Γκίλλας (Ολυμπιακός), Στάθης Καλογερόπουλος (Μαρσέιγ), Αλέξανδρος Παπαναστασίου (Ολυμπιακός), Ευάγγελος Πούρος (Ολυμπιακός). Φουνταριστοί / αμυντικοί: Δημήτρης Σκουμπάκης (Παναθηναϊκός), Κωνσταντίνος Κάκαρης (Ολυμπιακός), Δημήτρης Νικολαΐδης (Ολυμπιακός), Νίκος Σπυρίδων Παπανικολάου (Παναθηναϊκός), Σεμίρ Σπάχιτς (Βουλιαγμένη).