FIBA CHAMPIONS LEAGUE

Αγκαλιά με την πρωτιά η ΑΕΚ

Αγκαλιά με την πρωτιά στον 6ο όμιλο του FIBA Champions League είναι η ΑΕΚ, μετά τη χθεσινή νίκη της με 95-64 επί της λετονικής Ρίγα στη «Sunel Arena» για την 4η αγωνιστική. Η «Ενωση» έκανε το 4 στα 4, «κλειδώνοντας» την πρόκριση στον επόμενο γύρο, ενώ καθώς παραμένει μόνη στην κορυφή του ομίλου έχει κάνει άλμα για την κατάκτηση της 1ης θέσης και την εξασφάλιση της απευθείας παρουσίας της στους «16», αποφεύγοντας τα πλέι οφ (σε αυτά θα συμμετάσχουν οι 2ες και 3ες ομάδες των ομίλων). Παράλληλα η ΑΕΚ έβγαλε αντίδραση μετά τις δύο συνεχόμενες ήττες στο πρωτάθλημα, από Περιστέρι και ΠΑΟΚ.

Στο χθεσινό ματς η ΑΕΚ εμφανίστηκε νωθρή στο πρώτο μέρος, με αμυντικά λάθη, δίνοντας έτσι δικαιώματα στη Ρίγα, η οποία έβαλε πίεση στους γηπεδούχους, με αποτέλεσμα το ημίχρονο να βρει τις δύο ομάδες ισόπαλες 41-41. Στην επανάληψη οι παίκτες του Ντράγκαν Σάκοτα ανέβασαν αισθητά την απόδοσή τους, κυρίως αμυντικά, και με μπροστάρηδες τους Σίλβα (16 πόντοι) και Μπάρτλεϊ (22 π.) και υπό την καθοδήγηση του Φλιώνη έκαναν ένα επιμέρους 24-7 στην τρίτη περίοδο, με το οποίο απλοποίησαν τα πράγματα, προηγούμενοι 65-48. Στην τέταρτη περίοδο η ΑΕΚ ήλεγξε τον ρυθμό και διεύρυνε ακόμα περισσότερο το προβάδισμά της, φτάνοντας στη νίκη. Κορυφαίοι της Ρίγα ήταν οι Νοβίτσκι (12 π.) και Σιντόροφ (13 π.).