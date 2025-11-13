Στο χθεσινό ματς η ΑΕΚ εμφανίστηκε νωθρή στο πρώτο μέρος, με αμυντικά λάθη, δίνοντας έτσι δικαιώματα στη Ρίγα, η οποία έβαλε πίεση στους γηπεδούχους, με αποτέλεσμα το ημίχρονο να βρει τις δύο ομάδες ισόπαλες 41-41. Στην επανάληψη οι παίκτες του Ντράγκαν Σάκοτα ανέβασαν αισθητά την απόδοσή τους, κυρίως αμυντικά, και με μπροστάρηδες τους Σίλβα (16 πόντοι) και Μπάρτλεϊ (22 π.) και υπό την καθοδήγηση του Φλιώνη έκαναν ένα επιμέρους 24-7 στην τρίτη περίοδο, με το οποίο απλοποίησαν τα πράγματα, προηγούμενοι 65-48. Στην τέταρτη περίοδο η ΑΕΚ ήλεγξε τον ρυθμό και διεύρυνε ακόμα περισσότερο το προβάδισμά της, φτάνοντας στη νίκη. Κορυφαίοι της Ρίγα ήταν οι Νοβίτσκι (12 π.) και Σιντόροφ (13 π.).
