ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026 - ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ

Συνέχεια της προετοιμασίας για την Εθνική

Χωρίς έκτακτα ζητήματα και προβλήματα συνεχίζεται η προετοιμασία της Εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου ανδρών για τις δύο τελευταίες υποχρεώσεις της στον 3ο προκριματικό όμιλο του Μουντιάλ 2026. Θυμίζουμε ότι η Εθνική, που δεν έχει ελπίδες πρόκρισης στην τελική φάση, αντιμετωπίζει το Σάββατο 15 Νοέμβρη τη Σκωτία στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» και την Τρίτη 18 Νοέμβρη τη Λευκορωσία στο Μινσκ, για την 5η και την 6η αγωνιστική αντίστοιχα, που ολοκληρώνουν την προκριματική φάση.

Με όλους τους παίκτες της αποστολής να βρίσκονται στη διάθεση του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ο ομοσπονδιακός τεχνικός ρίχνει πλέον το βάρος στην τακτική. Ενόψει των δύο τελευταίων αναμετρήσεων η διάθεση που υπάρχει στο ελληνικό συγκρότημα είναι να κλείσει με θετικό τρόπο η παρουσία της ομάδας στα προκριματικά. Αλλωστε, παρά την απογοήτευση για τη μη επίτευξη του στόχου και την απουσία άμεσου βαθμολογικού κινήτρου για τα δύο προσεχή ματς, υπάρχει το κίνητρο της καλύτερης δυνατής βαθμολογικής συγκομιδής, που θα παίξει ρόλο στο γενικότερο ranking της UEFA για την Εθνική.

Αναφερόμενος στα δύο ματς ο Γιοβάνοβιτς έκανε λόγο για αναμετρήσεις υψηλού επιπέδου, όπου οι παίκτες της Εθνικής θα πρέπει να δώσουν τον καλύτερο εαυτό τους, κυνηγώντας το θετικό αποτέλεσμα. Συμπλήρωσε δε ότι μετά από τρεις συνεχόμενες ήττες στα ματς με Σκωτία και Δανία, η επιστροφή της Εθνικής στον δρόμο των επιτυχιών αποτελεί σημαντικό κίνητρο για τους παίκτες στο φινάλε του ομίλου.