ΕUROBASKET ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2027

Ξεκίνημα με ήττα για την Εθνική

Με ήττα ξεκίνησε τις υποχρεώσεις της για τα προκριματικά του Eurobasket 2027 η Εθνική γυναικών, 73-76 από την Κροατία στην Κοζάνη για την πρεμιέρα του 6ου ομίλου.

Η ελληνική ομάδα έκανε πολύ καλό πρώτο ημίχρονο και προηγήθηκε 40-36, ήταν όμως κακή στην επανάληψη, με αποτέλεσμα ήταν οι παίκτριες της Κροατίας να κάνουν την ανατροπή. Το χειρότερο διάστημα για την Εθνική ήταν το τρίτο δεκάλεπτο, όπου «κόλλησε» επιθετικά, με αποτέλεσμα η αντίπαλος με ένα επιμέρους 28-10 να πάρει σημαντική διαφορά (64-50). Στην τελευταία περίοδο η Ελλάδα ανέκαμψε, με τις Σπανού, Φασούλα και Χριστινάκη να ξεχωρίζουν επιθετικά, και πάλεψε μέχρι τα τελευταία δευτερόλεπτα της αναμέτρησης, χωρίς όμως να καταφέρει να ανατρέψει την κατάσταση.

Επόμενη αναμέτρηση για την Εθνική είναι με αντίπαλο τη Βοσνία το Σάββατο 15 Νοέμβρη.

Από την ελληνική ομάδα ξεχώρισαν οι Χριστινάκη με 14 πόντους και η Φασούλα με 19, ενώ πρωταγωνίστρια της Κροατίας ήταν η Μουλ με 21.