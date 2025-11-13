ΕURO K19 - ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ

Νικηφόρο ξεκίνημα για την Εθνική νέων

Το πρώτο βήμα για την πρόκρισή της στην Elite Round του Εuro K19 2026 έκανε η Εθνική, καθώς στη χθεσινή πρεμιέρα του 3ου προκριματικού ομίλου (που διεξάγεται στην Αττάλεια της Τουρκίας) επικράτησε 2-0 της Λευκορωσίας. Ετσι η Εθνική βρέθηκε στην κορυφή του ομίλου με το «καλημέρα», ενώ οι νεαροί παίκτες του Βαγγέλη Μόρα πραγματοποίησαν και πολύ καλή εμφάνιση. Τα γκολ για την Ελλάδα πέτυχαν οι Μύθου (55') και Σώκου (90'+3).

Επόμενος αντίπαλος για την Εθνική είναι το Σάββατο 15 Νοέμβρη το Λιχτενστάιν, που θεωρείται επίσης ομάδα στα μέτρα της Ελλάδας. Να σημειωθεί ότι στον 3ο όμιλο συμμετέχει επίσης ως «οικοδέσποινα» η Τουρκία. Στόχος της Εθνικής είναι να καταλάβει μία από τις δύο πρώτες θέσεις του ομίλου, που δίνουν πρόκριση στην Elite Round.