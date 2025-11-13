ΕUROLEAGUE

Ανεβασμένος στη Μαδρίτη ο ΠΑΟ

Με εφαλτήριο τη σημαντική εκτός έδρας νίκη 101-95 επί της Παρί, ο Παναθηναϊκός δοκιμάζεται απόψε στη Μαδρίτη με αντίπαλο τη Ρεάλ για την 11η αγωνιστική της Euroleague (21.45 - Novasports Prime). Στη δεύτερη εκτός έδρας υποχρέωσή τους μέσα στη βδομάδα οι «πράσινοι» επιδιώκουν να συνεχίσουν νικηφόρα και να ανέβουν ακόμα πιο ψηλά από την 7η θέση όπου βρίσκονται αυτήν τη στιγμή στη βαθμολογία, με 6-4.

Με το «διπλό» στη Γαλλία να βάζει τέλος στο αποτυχημένο σερί του τελευταίου διαστήματος μακριά από το ΟΑΚΑ, ο Παναθηναϊκός ταξίδεψε στην ισπανική πρωτεύουσα με ιδανική ψυχολογία. Αλλωστε η νίκη επί της Παρί συνοδεύτηκε και από καλή εμφάνιση, αν και οι παίκτες του Εργκίν Ατμάν δεν απέφυγαν ούτε αυτήν τη φορά τα σκαμπανεβάσματα στην απόδοσή τους. Στα ιδιαίτερα θετικά για το «τριφύλλι» περιλαμβάνεται το εντυπωσιακό ντεμπούτο του νεοαποκτηθέντος σέντερ Κένεθ Φαρίντ, ο οποίος ήταν εκ των πρωταγωνιστών της αναμέτρησης, με 17 πόντους και 10 ριμπάουντ.

Στον Παναθηναϊκό τώρα στρέφουν την προσοχή στο αποψινό ματς, με τον Αταμάν να κάνει λόγο για άλλη μια απαιτητική εκτός έδρας αναμέτρηση για την ομάδα του, που καλείται να αντεπεξέλθει στις απαιτήσεις αυτής. Ο Τούρκος κόουτς εμφανίστηκε ικανοποιημένος από τη μέχρι τώρα συγκομιδή του Παναθηναϊκού στα εκτός έδρας (3 νίκες σε 6 αγώνες), προσθέτοντας πάντως ότι στόχος είναι να βελτιωθεί αυτή ακόμα περισσότερο. Εστιάζοντας στο ντεμπούτο του Φαρίντ αλλά και στην αισθητή βελτίωση στο παιχνίδι του Σορτς, ο τεχνικός των «πρασίνων» περιμένει το επόμενο διάστημα να δει αγωνιστική άνοδο κι από άλλους παίκτες.

Το αποψινό ματς είναι κρίσιμο από βαθμολογικής και ψυχολογικής άποψης και για τη Ρεάλ, η οποία με 5-5 είναι μόλις 10η και θέλει να ανέβει ψηλότερα. Κόντρα στον Παναθηναϊκό η ομάδα του Σέρτζιο Σκαριόλο ψάχνει και αντίδραση για την ήττα της με 89-76 από τη Βαλένθια την προηγούμενη αγωνιστική.