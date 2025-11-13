ΤΟΥΡΚΙΑ

Θύελλα αποκαλύψεων για στημένα

Σε μεγάλη αναστάτωση βρίσκεται το τουρκικό επαγγελματικό ποδόσφαιρο, με τις αποκαλύψεις για στημένους αγώνες με εμπλοκή παικτών, διαιτητών αλλά και παραγόντων ομάδων να λαμβάνουν μεγάλες διαστάσεις. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Τουρκικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, από έρευνες των αρχών προκύπτει ότι πάνω από 1.000 ποδοσφαιριστές στη χώρα αλλά και διαιτητές είχαν εμπλοκή σε στημένους αγώνες. Αλλη μια περίπτωση που δείχνει ότι στο σημερινό εμπορευματοποιημένο ποδόσφαιρο - γενικά στον αθλητισμό - το κυνήγι για τα κέρδη διεξάγεται εξίσου αδυσώπητα και πέρα από την επίσημη «βιτρίνα».

Οπως ανακοινώθηκε, παραπέμπονται στην Πειθαρχική Επιτροπή 1.024 επαγγελματίες αθλητές (στους οποίους περιλαμβάνονται και παίκτες ορισμένων από τις μεγαλύτερες τουρκικές ομάδες, π.χ. της Μπεσίκτας, της Γαλατασαράι και της Τραμπζονσπόρ) που είχαν εμπλακεί σε παράνομο στοιχηματισμό. Λίγες μέρες νωρίτερα η Ομοσπονδία είχε κάνει γνωστό ότι 371 από τους 571 διαιτητές των τουρκικών πρωταθλημάτων που ερευνήθηκαν έχουν λογαριασμούς σε στοιχηματικές εταιρείες, και απ' αυτούς 152 είναι «ενεργότατοι».

Το «τσουνάμι» των εξελίξεων συνεχίζεται τις τελευταίες μέρες, με την τουρκική Ομοσπονδία να εμφανίζεται έτοιμη να δώσει στη δημοσιότητα στοιχεία που όπως αναφέρει αποδεικνύουν τη συμμετοχή και διοικούντων ομάδων σε στημένους αγώνες και παράνομες στοιχηματικές δραστηριότητες. Εφόσον αυτό επιβεβαιωθεί θα έχει περαιτέρω συνέπειες, καθώς ανοίγει το ενδεχόμενο υποβιβασμού μιας σειράς ομάδων, αλλά και διά βίου αποκλεισμού δεκάδων παραγόντων.