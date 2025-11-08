Υψώνοντας φωνή με την Τέχνη μας

Το παράρτημα Λάρισας του Πανελλήνιου Μουσικού Συλλόγου οργάνωσε μια πλούσια και πολύμορφη δράση σε ολόκληρο τον νομό.

Μια δράση που αναγνωρίζεται ευρύτερα από τους συναδέλφους και τον λαό της περιοχής, με επίκεντρο τα εργασιακά δικαιώματα του κλάδου, την αλληλεγγύη αλλά και τον πολιτισμό. Είναι σημαντικό ότι εδώ στην πόλη δημιουργήσαμε ένα στήριγμα για κάθε συνάδελφο.

Χαρακτηριστικά μπορούμε να αναφέρουμε τη μεγάλη συναυλία με το Εργατικό Κέντρο Λάρισας, το Σωματείο των DJ, το Εικαστικό Επιμελητήριο και το ΠΣΕΤ για τους πλημμυροπαθείς στο κηποθέατρο «Αλκαζάρ». Ενα μεγαλύτερο βήμα έγινε στην σπουδαία και για τον κλάδο μας απεργία στις 28/2/2025, δύο χρόνια μετά το έγκλημα στα Τέμπη, όπου εκατοντάδες συνάδελφοι απήργησαν στον νομό, αξιοποιώντας την πείρα που είχαν από την απεργία των καλλιτεχνών. Ανήμερα στις 28/2 οργανώθηκε μια μεγάλη μουσική διαμαρτυρία - συναυλία στην κεντρική πλατεία. Εκεί η μουσική μας συναντήθηκε με τους απεργούς, με σύνθημα «Τα κέρδη τους ή οι ζωές μας». Επειτα οι μουσικοί της πόλης μαζί με καλλιτέχνες άλλων ειδικοτήτων, πάνω από 100 συνολικά, να τραγουδάμε το φετινό καλοκαίρι λίγα μέτρα πιο κάτω από την 1η Στρατιά, ορμητήριο της ΕΕ και του ΝΑΤΟ στην Ερυθρά Θάλασσα, καταδικάζοντας την εμπλοκή της χώρας στα πολεμικά μέτωπα και στη σφαγή στην Παλαιστίνη.

Αυτές οι σημαντικές κατά τη γνώμη μας αγωνιστικές πρωτοβουλίες συνδιοργανώθηκαν με τη στήριξη του Συλλόγου κεντρικά. Πάτησαν στον συντονισμό που έχει κατακτηθεί μεταξύ του Εργατικού Κέντρου Λάρισας, που είμαστε μέρος της δύναμής του, με φορείς - σωματεία των ΕΒΕ, των αγροτών, των φοιτητών και των μαθητών. Εμείς με την Τέχνη μας δώσαμε το απαραίτητο χρώμα σε όλες αυτές τις διαδηλώσεις και υψώσαμε φωνή.

Από αυτήν τη βδομάδα το παράρτημά μας θα διακινεί έκδοση με τις προτάσεις μας για ΣΣΕ σε κάθε χώρο της μουσικής, και φωτογραφικό υλικό που θα αποτυπώνει την πλούσια πείρα μας.