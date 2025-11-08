Για να παραμείνει ο αγωνιστικός χαρακτήρας του Σωματείου μας!

Εκ μέρους του παραρτήματος Κρήτης του Πανελλήνιου Μουσικού Συλλόγου χαιρετίζουμε τα χιλιάδες μέλη σε όλη την Ελλάδα που δίνουν τη μάχη - με αφετηρία τις εκλογοαπολογιστικές συνελεύσεις - μπροστά στις εκλογές για να παραμείνει ο αγωνιστικός χαρακτήρας του Σωματείου μας.

Οσοι καλλιεργούν λογικές ανάθεσης, λογικές απομόνωσης του καλλιτέχνη από τα προβλήματα του λαού, όσοι δεν κάνουν τίποτα όλα αυτά τα χρόνια, αλλά μας κατηγορούν πως δεν τα κάνουμε όλα, θα πάρουν απάντηση για ακόμη μια χρονιά από τη μαζικοποίηση και την ενίσχυση του Σωματείου και πανελλαδικά και τοπικά στο νησί της Κρήτης.

Με αισιοδοξία, σχέδιο και επιμονή θα πρέπει την επόμενη μέρα των εκλογών να αξιοποιήσουμε όλοι με κάθε τρόπο τις δυνατότητες που μπορούμε να έχουμε σαν παράρτημα Κρήτης, με πρώτο και κύριο να μπουν πιο πολλοί στη δράση του Σωματείου.

Ευχόμαστε καλή επιτυχία εξίσου στο 2ο παράρτημα του ΠΜΣ στο νησί μας, στην πόλη των Χανίων!