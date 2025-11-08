Σάββατο 8 Νοέμβρη 2025 - Κυριακή 9 Νοέμβρη 2025
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 29
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Οι μουσικοί ψηφίζουν...

Τα μέλη του Πανελλήνιου Μουσικού Συλλόγου στην Αττική ψηφίζουν στα γραφεία του Σωματείου (Σαπφούς 10) από την Πέμπτη 13 Νοέμβρη έως την Τρίτη 18 Νοέμβρη και πιο συγκεκριμένα: Πέμπτη 13/11 10.00 - 18.00, Παρασκευή 14/11 10.00 - 18.00, Σάββατο 15/11 10.00 - 18.00, Κυριακή 16/11 10.00 - 18.00, Δευτέρα 17/11 10.00 - 15.00 και Τρίτη 18/11 10.00 - 19.00.

Το παράρτημα Κρήτης θα πραγματοποιήσει εκλογές στις 14/11 10.00 - 19.00 στο Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου, στις 16/11 11.00 - 18.00 στο ΕΚ Ρεθύμνου και στις 18/11 9.00 - 19.00 στο ΕΚ Ηρακλείου.

Στο παράρτημα Χανίων οι εκλογές θα γίνουν στο ΕΚ Χανίων το Σάββατο 15/11 15.00 - 20.00 και την Τρίτη 18/11 15.00 - 19.00.

Οι εκλογές στο παράρτημα Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιηθούν στο ΕΚ Θεσσαλονίκης στις 16/11, 12.00 - 20.00 και 18/11 12.00 - 19.00.

Οι εκλογές στο παράρτημα Λάρισας θα πραγματοποιηθούν στο ΕΚ Λάρισας, στις 15, 16 και 18/11, στο παράρτημα Τρικάλων στο ΕΚ Τρικάλων στις 16 και 18/11 και στο παράρτημα Καρδίτσας στο ΕΚ Καρδίτσας στις 18/11.

Οι εκλογές στο παράρτημα Εύβοιας θα πραγματοποιηθούν στο ΕΚ Χαλκίδας στις 15/11 14.00 - 21.00, στις 16/11 12.00 - 20.00, στις 18/11 13.00 - 19.00 και στις 17/11 στα γραφεία του ΕΚ στο Αλιβέρι 19.30 - 21.30.

Οι εκλογές στο παράρτημα Σάμου θα πραγματοποιηθούν στις 17/11 στα γραφεία του Εργατικού Κέντρου στο Καρλόβασι και στις 18/11 στο ΕΚ Σάμου, στο Βαθύ.

Οι εκλογές στο παράρτημα Ζακύνθου θα πραγματοποιηθούν στις 16/11 10.00 - 13.00 και στις 18/11 18.00 - 19.00 στο ΕΚ Ζακύνθου.

    
