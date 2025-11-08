Οι μουσικοί ψηφίζουν...

Τα μέλη του Πανελλήνιου Μουσικού Συλλόγου στην Αττική ψηφίζουν στα γραφεία του Σωματείου (Σαπφούς 10) από την Πέμπτη 13 Νοέμβρη έως την Τρίτη 18 Νοέμβρη και πιο συγκεκριμένα: Πέμπτη 13/11 10.00 - 18.00, Παρασκευή 14/11 10.00 - 18.00, Σάββατο 15/11 10.00 - 18.00, Κυριακή 16/11 10.00 - 18.00, Δευτέρα 17/11 10.00 - 15.00 και Τρίτη 18/11 10.00 - 19.00.

Το παράρτημα Κρήτης θα πραγματοποιήσει εκλογές στις 14/11 10.00 - 19.00 στο Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου, στις 16/11 11.00 - 18.00 στο ΕΚ Ρεθύμνου και στις 18/11 9.00 - 19.00 στο ΕΚ Ηρακλείου.

Στο παράρτημα Χανίων οι εκλογές θα γίνουν στο ΕΚ Χανίων το Σάββατο 15/11 15.00 - 20.00 και την Τρίτη 18/11 15.00 - 19.00.

Οι εκλογές στο παράρτημα Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιηθούν στο ΕΚ Θεσσαλονίκης στις 16/11, 12.00 - 20.00 και 18/11 12.00 - 19.00.

Οι εκλογές στο παράρτημα Λάρισας θα πραγματοποιηθούν στο ΕΚ Λάρισας, στις 15, 16 και 18/11, στο παράρτημα Τρικάλων στο ΕΚ Τρικάλων στις 16 και 18/11 και στο παράρτημα Καρδίτσας στο ΕΚ Καρδίτσας στις 18/11.

Οι εκλογές στο παράρτημα Εύβοιας θα πραγματοποιηθούν στο ΕΚ Χαλκίδας στις 15/11 14.00 - 21.00, στις 16/11 12.00 - 20.00, στις 18/11 13.00 - 19.00 και στις 17/11 στα γραφεία του ΕΚ στο Αλιβέρι 19.30 - 21.30.

Οι εκλογές στο παράρτημα Σάμου θα πραγματοποιηθούν στις 17/11 στα γραφεία του Εργατικού Κέντρου στο Καρλόβασι και στις 18/11 στο ΕΚ Σάμου, στο Βαθύ.

Οι εκλογές στο παράρτημα Ζακύνθου θα πραγματοποιηθούν στις 16/11 10.00 - 13.00 και στις 18/11 18.00 - 19.00 στο ΕΚ Ζακύνθου.