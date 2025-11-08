Μετρώντας το μπόι του κλάδου μας!

Σε λίγες μέρες ξεκινούν οι εκλογές για την ανάδειξη νέου ΔΣ του ΠΜΣ και την εκλογή αντιπροσώπων για Ομοσπονδία και Εργατικά Κέντρα.

Μια εκλογική διαδικασία που ξεκινά από την Αττική και εκτείνεται σε 10 πόλεις σε όλη τη χώρα. Μια διαδικασία που κινητοποιεί εκατοντάδες μουσικούς, από την Κρήτη μέχρι τη Θεσσαλονίκη και από τη Ζάκυνθο μέχρι τη Σάμο.

Σε αυτές τις εκλογές μπαίνουμε στη μάχη με το σύνθημα «Πιο πολλοί, πιο δυνατοί, με μια φωνή, για να μπορούμε να νικάμε». Το σύνθημα αυτό εκφράζει πρώτα τη μαζικοποίηση του σωματείου, που βλέπουμε να παραμένει μεγάλη, παρότι έχουν περάσει αρκετά χρόνια από την πανδημία.

Η Γενική Συνέλευση της Αθήνας, με τη συμμετοχή πάνω από 200 μουσικών, επιβεβαίωσε με τη μαζικότητά της ότι είμαστε πιο πολλοί και γι' αυτό πιο δυνατοί. Φάνηκε, στη διετία που πέρασε, η δύναμη που προκύπτει όταν οι καλλιτέχνες καταφέρνουμε να ενώσουμε τη φωνή μας με τη φωνή του λαού για τα μεγάλα ζητήματα που τον βγάζουν στον δρόμο. Στη γενική απεργία στις 28 Φλεβάρη οι χώροι διασκέδασης έκλεισαν καθολικά, δείχνοντας την τεράστια δύναμη του δίκιου μας. Αντίστοιχα, στην απεργία ενάντια στον νόμο - τερατούργημα για το 13ωρο συνάδελφοι έκαναν απεργία σε παράσταση που ήταν sold out στο Ηρώδειο, που δείχνει ότι είμαστε σε άλλη φάση. Αξιοποιήσαμε την Τέχνη μας για το μεγάλο ζήτημα του πολέμου, παίρνοντας καθαρή θέση απέναντι στο κράτος - δολοφόνο Ισραήλ. Εκφράσαμε τη συμπαράστασή μας στον αγώνα και στο δίκιο του Παλαιστινιακού λαού, με συναυλία που διοργανώσαμε με το Σωματείο Τραγουδιστών και τη συμμετοχή πολλών χιλιάδων που την παρακολούθησαν, εκφράζοντας την αλληλεγγύη τους στον Παλαιστινιακό λαό.

Γι' αυτούς τους λόγους η διαδικασία των εκλογών δεν είναι μια τυπική διαδικασία. Αντίστοιχα, από τη συμμετοχή μετριέται το μπόι του κλάδου. Κυβέρνηση και εργοδοσία μάς γνωρίζουν καλά και θα μετρήσουν τη συμμετοχή και το αποτέλεσμα, για να έχουν εικόνα κατά πόσο μέσα στους μουσικούς έχει απήχηση η αγωνιστική διεκδικητική γραμμή που εκφράζει το σωματείο μας. Σε αυτήν τη μάχη πρέπει να δώσουμε όλοι οι μουσικοί τον καλύτερο εαυτό μας, συμμετέχοντας μαζικά στην εκλογική διαδικασία, τόσο στην Αθήνα όσο και στις τοπικές εκλογές των παραρτημάτων.