ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Πιο πολλοί, πιο δυνατοί, με μια φωνή για να μπορούμε να νικάμε!

Από τις 13 έως τις 18 Νοέμβρη πραγματοποιούνται οι εκλογές του μεγαλύτερου καλλιτεχνικού σωματείου της χώρας

Η ακόμα παραπέρα ισχυροποίηση του Πανελλήνιου Μουσικού Συλλόγου θα αποτελέσει νίκη για τον κλάδο και συνολικά για τους εργαζόμενους στον χώρο του Πολιτισμού, απέναντι στη λογική της πλειοψηφίας του ΔΣ της ΠΟΘΑ, για να δυναμώσει η γραμμή της σύγκρουσης με τα συμφέροντα της μεγάλης εργοδοσίας και της πολιτικής που τα υπηρετεί.

Οι μουσικοί, δυναμώνοντας με την ψήφο τους το Αγωνιστικό Μέτωπο Μουσικών, ενισχύουν κι άλλο την αγωνιστική γραμμή του Συλλόγου στέλνοντας μήνυμα ότι:

«- Δεν είναι αποτέλεσμα ελεύθερης επιλογής η δουλειά σε πολλούς εργοδότες, η ετεροαπασχόληση και η δουλειά νύχτα με νύχτα για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε.

- Δεν είναι επιλογή μας η αδήλωτη και ανασφάλιστη εργασία.

- Δεν δεχόμαστε την απλήρωτη και ανασφάλιστη πρόβα, ούτε και την υποασφάλιση της εργασίας μας σε συναυλίες και μαγαζιά.

- Διεκδικούμε ΣΣΕ σε κάθε χώρο.

- Διεκδικούμε σταθερές εργασιακές σχέσεις σε όλα τα μουσικά σύνολα (ΕΡΤ, ΚΟΑ, ΕΛΣ, ΚΟΘ, Συμφωνική του Δήμου Αθήνας κ.α.). Αμεση κάλυψη των οργανικών κενών.

- Συμβάσεις μισθωτής εργασίας αντί συμβάσεων έργου με μπλοκάκι για τους μουσικούς που δουλεύουν στα σύνολα της ΕΡΤ.

- Παλεύουμε για Ενιαίο Δημόσιο και Δωρεάν σύστημα μουσικής Εκπαίδευσης από τα πρώτα παιδικά χρόνια μέχρι το πανεπιστήμιο. Για σπουδές που θα παρέχουν γνώσεις και επαγγελματικά δικαιώματα.

- Η Τέχνη μας δεν θα γίνει εργαλείο για τους πολεμικούς σκοπούς και αφηγήματα του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, δεν θα ξεπλύνει κανέναν εγκληματία.

- Διεκδικούμε πιο αποφασιστικά ένα συνολικό πλέγμα προστασίας της μητρότητας στον χώρο μας, ένα θέμα που αποτρέπει ή αποκλείει πλήθος γυναικών συνολικά από το επάγγελμα του μουσικού.

- Είμαστε απέναντι σε κάθε μορφή καταπίεσης, ρατσισμού με φάση το φύλο, τη φυλή, απέναντι σε κάθε παρενόχληση ή κακοποίηση, λεκτική ή σωματική».

Μιλούν στον «Ριζοσπάστη» εκλεγμένοι συνδικαλιστές του ΠΜΣ απ' όλη τη χώρα.