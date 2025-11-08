Σχετικά με την απόφαση του ΣτΕ για το ΠΔ 8522

Πριν λίγες μέρες δημοσιεύτηκε η απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, που κρίνει ως αντισυνταγματικές τις διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος 8522 που αποκαλούσε τις σπουδές και τα πτυχία των καλλιτεχνών απολυτήρια Λυκείου.

Η συγκεκριμένη απόφαση είναι αποτέλεσμα της πίεσης των μεγαλειωδών αγώνων των καλλιτεχνών και σπουδαστών, που απαιτούσαν την απόσυρση του απαράδεκτου ΠΔ, αναδεικνύοντας παράλληλα το πάγιο αίτημά τους για ουσιαστική αναβάθμιση των καλλιτεχνικών σπουδών και δημιουργία συστήματος πανεπιστημιακής, καλλιτεχνικής εκπαίδευσης.

Η απόφαση του ΣτΕ δεν έχει χαρακτήρα υποχρεωτικής εφαρμογής και δεν συνεπάγεται αυτόματα ακαδημαϊκά και εργασιακά δικαιώματα για τους αποφοίτους, αφού η ανώτερη βαθμίδα έχει πλέον καταργηθεί.

Οι καλλιτέχνες και οι σπουδαστές των καλλιτεχνικών σχολών χρειάζεται να συνεχίσουν τον αγώνα τους για πραγματικά Ανώτατη Καλλιτεχνική Εκπαίδευση, δημόσια και δωρεάν, για πτυχία με αξία, για σπουδές που να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες των Τεχνών, του κόσμου που τις υπηρετεί και του λαού που είναι αποδέκτης τους, έχοντας στη φαρέτρα τους ένα ακόμα επιχείρημα που είναι η απόφαση του ΣτΕ.