ΛΩΡΙΔΑ ΤΗΣ ΓΑΖΑΣ

Κουρελόχαρτο η εκεχειρία, με συνεχή αύξηση των νεκρών Παλαιστινίων

Η καθημερινή παραβίαση της «εκεχειρίας» της 10ης Οκτώβρη από το Ισραήλ, με την αδιάλειπτη υποστήριξη των ΗΠΑ, της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, αυξάνει συνεχώς το ακριβό τίμημα που πληρώνει με τη ζωή του ο παλαιστινιακός λαός στη Λωρίδα της Γάζας.

Από την πρώτη μέρα εφαρμογής της συμφωνίας, που επιβλήθηκε με το πιστόλι στον κρόταφο των Παλαιστινίων, η εκεχειρία μετατράπηκε πρακτικά σε κουρελόχαρτο. Οι ισραηλινές επιθέσεις σε ανατολική, βόρεια, δυτική και νότια Γάζα έχουν προκαλέσει τον θάνατο περίπου 200 ανθρώπων μέσα σε 20 μέρες.

Το χειρότερο - μέχρι τέλη Οκτώβρη - κρεσέντο βίας στη Γάζα από την αρχή της «εκεχειρίας» καταγράφηκε στις 28 και 29 Οκτώβρη, όταν ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπ. Νετανιάχου έδωσε το σύνθημα για την κλιμάκωση των χερσαίων και αεροπορικών επιθέσεων κατά των Παλαιστινίων, με αποτέλεσμα τον θάνατο 104 ανθρώπων, μεταξύ τους δεκάδων παιδιών, και τον τραυματισμό άλλων 253 μέσα σε λιγότερο από ένα 24ωρο. Το πρόσχημα ήταν αφενός η συνεχιζόμενη αδυναμία της Χαμάς να παραδώσει εγκαίρως όλες τις σορούς των Ισραηλινών ομήρων (πολλές από τις οποίες βρίσκονται στα ερείπια που άφησαν οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί), αφετέρου ο θάνατος ενός νεαρού Ισραηλινού εφέδρου, παρότι η Χαμάς δεν αποδέχτηκε ότι φέρει την ευθύνη της επίθεσης.

Οι επιθέσεις είχαν την πλήρη στήριξη των ΗΠΑ. Τις δηλώσεις του Αμερικανού αντιπρόεδρου Τζ. Ντ. Βανς, που δικαιολόγησε το λουτρό αίματος στη Γάζα, ακολούθησαν εκείνες του Προέδρου Τραμπ, ο οποίος υποστήριξε ότι το Ισραήλ «δικαιούται να απαντά» αν δεχτεί επίθεση και ότι ο στρατός του Ισραήλ έπρεπε να απαντήσει στον θάνατο Ισραηλινού στρατιώτη στη νότια Γάζα. «Αν (οι μαχητές της Χαμάς) είναι καλοί, θα είναι ευτυχισμένοι, και αν δεν είναι καλοί θα τους τελειώσουμε, οι ζωές τους θα τελειώσουν», είπε. Κατά τ' άλλα, ισχυρίστηκε πως «τίποτα δεν πρόκειται να θέσει την εκεχειρία σε κίνδυνο».

Το ίδιο διάστημα ο Ανουάρ Ελ Ανούνι, εκπρόσωπος της διπλωματικής υπηρεσίας της ΕΕ, στη γνωστή λογική εξίσωσης του θύτη με το θύμα ζήτησε από όλες τις πλευρές «να συνεχίσουν να τηρούν την κατάπαυση πυρός», προσθέτοντας ότι «δεν υπάρχει καμία στρατιωτική λύση σε αυτήν τη σύγκρουση».

Την Παρασκευή ο Τούρκος ΥΠΕΞ Χ. Φιντάν ανήγγειλε ότι τη Δευτέρα θα συναντηθεί στην Κωνσταντινούπολη με τους ομολόγους του από το Κατάρ, τη Σαουδική Αραβία, την Αίγυπτο, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ιορδανία, το Πακιστάν και την Ινδονησία, για να συζητήσουν την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα και τα επόμενα βήματα εκεί. Ο Φιντάν πάντως εξέφρασε ανησυχία για το αν η κατάπαυση του πυρός θα συνεχιστεί.

Οι ασταμάτητες ισραηλινές επιθέσεις είχαν ως αποτέλεσμα τη συνεχή αύξηση του συνολικού αριθμού των θυμάτων.

Μέχρι την Παρασκευή τα θύματα επισήμως ήταν τουλάχιστον 68.643 νεκροί Παλαιστίνιοι και άλλοι 170.655 τραυματίες, ενώ χιλιάδες ακόμα παραμένουν αγνοούμενοι, θαμμένοι κάτω από βουνά συντριμμιών.

Χωρίς τέλος η πείνα και οι ελλείψεις

Η πείνα συνεχίζεται ασταμάτητα για το σύνολο σχεδόν των 2 εκατομμυρίων Παλαιστινίων, με τους περισσότερους να εξασφαλίζουν μετά βίας ένα πιάτο φαΐ από τις κοινωνικές κουζίνες του Παγκόσμιου Προγράμματος Τροφίμων του ΟΗΕ (WFP) και άλλων μεγάλων διεθνών ΜΚΟ.

Η ανθρωπιστική βοήθεια που υποτίθεται ότι θα έφτανε καθημερινά με 600 φορτηγά τη μέρα δίνεται με το σταγονόμετρο, γι' αυτό και οι ανάγκες παραμένουν τεράστιες.

Το WFP ανακοίνωσε μεσοβδόμαδα ότι έχει ξεκινήσει την υποστήριξη τουλάχιστον 100.000 άσχημα υποσιτισμένων Παλαιστινίων στη Γάζα.

Σε κάθε περίπτωση, δραματικές παραμένουν οι ελλείψεις πρώτων ειδών. Οι υποδομές Υγείας, ηλεκτροδότησης, ύδρευσης και αποχέτευσης παραμένουν κατεστραμμένες, ενώ για τρίτη συνεχόμενη χρονιά εκατοντάδες χιλιάδες μαθητές και φοιτητές μένουν εκτός Εκπαίδευσης. Χιλιάδες μικρά παιδιά δεν έχουν πατήσει ποτέ το πόδι τους σε σχολική αίθουσα για μάθημα.

Το παλαιστινιακό υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε αυτήν τη βδομάδα ότι στη διάρκεια του διετούς πολέμου έχουν σκοτωθεί από ισραηλινά πυρά πάνω από 20.080 μαθητές, οι 19.932 στη Λωρίδα της Γάζας και οι 148 στην κατεχόμενη Δυτική Οχθη.

Το ίδιο διάστημα τραυματίστηκαν 30.102 μαθητές στη Γάζα και άλλοι 1.045 στη Δυτική Οχθη.

Οσο για την «κίτρινη γραμμή» πίσω από την οποία υποτίθεται ότι έχει αποσυρθεί ο ισραηλινός στρατός, στο 53% της έκτασης της Γάζας, μετακινείται κάθε τόσο, ανάλογα με τους σχεδιασμούς και τις διαθέσεις του κράτους - δολοφόνου.

Στην ουσία η «κίτρινη γραμμή» υπάρχει μόνο στους χάρτες της συμφωνίας που προώθησε το απαράδεκτο σχέδιο του Αμερικανού Προέδρου Ντ. Τραμπ για τη μετατροπή της περιοχής σε αμερικανο-ισραηλινό προτεκτοράτο, καθώς απολύτως τίποτα δεν εμποδίζει την εγκληματική δράση του.

Στο μεταξύ, την Τετάρτη το Ισραήλ απαγόρευσε στους εκπροσώπους του Ερυθρού Σταυρού να επισκέπτονται τους Παλαιστίνιους κρατούμενους, για να αποσιωπηθούν τα φριχτά μαρτύρια στα οποία υποβάλλονται στις ισραηλινές φυλακές - κολαστήρια. Το πρόσχημα που επικαλέστηκε ο υπουργός Αμυνας Ισ. Κατς ήταν ότι οι επισκέψεις «συνιστούν απειλή ασφαλείας»...

Νεκροί και στη Δυτική Οχθη

Πρόκειται για τον ίδιο υπουργό που την Παρασκευή εξανάγκασε σε παραίτηση την επικεφαλής της νομικής υπηρεσίας δικηγόρων του ισραηλινού στρατού, Γιφάτ Τόμερ Γερουσαλμί, επειδή η ίδια ανέλαβε την ευθύνη για την περσινή διαρροή ενός βίντεο που κατέγραφε τον βασανισμό και τον φριχτό ομαδικό βιασμό νεαρού Παλαιστίνιου κρατούμενου στις φυλακές Sde Teiman. Η Τόμερ Γερουσαλμί υπερασπίστηκε την απόφασή της να δώσει το βίντεο σε Μέσα Ενημέρωσης του Ισραήλ, τασσόμενη υπέρ του δικαιώματος διενέργειας έρευνας για κακοποίηση Παλαιστινίων από τον στρατό, ακόμα κι αν οι κρατούμενοι χαρακτηρίζονται «τρομοκράτες».

Στις συνθήκες αυτές, το Ισραήλ αξιοποιεί τις αντικειμενικές δυσκολίες της Χαμάς να εντοπίσει και να παραδώσει τις σορούς άλλων 11 εκ των συνολικά 28 νεκρών ομήρων, για να συνεχίσει τις επιθέσεις και την αθέτηση των δεσμεύσεων που υποτίθεται ότι πήρε στο πλαίσιο της συμφωνίας «εκεχειρίας». Οταν τελειώσει και αυτό το πρόσχημα, με την παράδοση και των άλλων 11 σορών, το κράτος - δολοφόνος είναι σίγουρο ότι θα βρει καινούρια «επιχειρήματα» για να συνεχίσει τις σφαγές σε βάρος του παλαιστινιακού λαού, ενώ ο κατοχικός στρατός και οι ορδές Εβραίων εποίκων κλιμακώνουν καθημερινά τη βία σε βάρος ανυπεράσπιστων Παλαιστίνιων αμάχων και στη Δυτική Οχθη.

Σε αυτό το φόντο, την Παρασκευή, σε νέα ισραηλινή στρατιωτική εισβολή στο Σιλουάντ, σκοτώθηκε ένας 15χρονος Παλαιστίνιος, όταν μαζί με άλλους νεαρούς προσπάθησαν να αντισταθούν στο κράτος - τρομοκράτη με πέτρες.

Δ. ΟΡΦ.