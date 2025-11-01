ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

Η διεθνής αλληλεγγύη στον λαό του Σουδάν απαιτείται να δυναμώσει!

Σε ανακοίνωσή του για τα γεγονότα στο Σουδάν το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων της ΚΕ του ΚΚΕ τονίζει τα εξής:

Το ΚΚΕ εκφράζει την αμέριστη αλληλεγγύη στην εργατική τάξη, στον λαό του Σουδάν και στο Σουδανικό ΚΚ και καταδικάζει τις φρικαλεότητες που διαπράχτηκαν πρόσφατα στην πόλη Αλφάσερ, κι ενώ ο πόλεμος στο Σουδάν οδεύει προς τον 3ο χρόνο του, θερίζοντας εκατοντάδες χιλιάδες ζωές και προκαλώντας εκατομμύρια πρόσφυγες.

"Μήλον της Εριδος" των αντιμαχόμενων αστικών δυνάμεων που έχουν τις πλάτες περιφερειακών και διεθνών ξένων δυνάμεων είναι ο έλεγχος και η μοιρασιά του σημαντικού πλούτου του Σουδάν, καθώς και η σημαντική γεωπολιτική του θέση. Οι αιματηρές εξελίξεις στο Σουδάν αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης σύγκρουσης που διεξάγεται στην περιοχή του Σαχέλ, όπου εμπλέκονται τόσο τα ευρωατλαντικά μονοπωλιακά συμφέροντα όσο και τα ανάλογα ανταγωνιστικά Κίνας, Ρωσίας κ.ά.

15 χρόνια μετά από τα γεγονότα της "Αραβικής Ανοιξης", ο λαός και η εργατική τάξη του Σουδάν εξακολουθούν με τον πιο άγριο τρόπο να βιώνουν τη βαρβαρότητα του εκμεταλλευτικού καπιταλιστικού συστήματος, που πλέον μόνο δεινά προκαλεί στους λαούς, μεταξύ άλλων και στους πολύπαθους λαούς της Αφρικής.

Το ΚΚΕ θα συνεχίσει να στέκεται αλληλέγγυο στην πάλη του λαού του Σουδάν για την κατάκτηση των οικονομικών, κοινωνικών και δημοκρατικών δικαιωμάτων του, για τη διαμόρφωση προϋποθέσεων ώστε να γίνει ο ίδιος κυρίαρχος στον τόπο του».