ΣΕΡΒΙΑ

Αντικυβερνητικές διαδηλώσεις στην επέτειο του εγκλήματος στο Νόβι Σαντ

Διαδηλώσεις με συνθήματα κατά της κυβέρνησης και της διαφθοράς διοργανώνονται σε διάφορες πόλεις της Σερβίας με αφορμή τη συμπλήρωση ενός έτους από το έγκλημα στον σιδηροδρομικό σταθμό του Νόβι Σαντ (1/11/2024), όπου σκοτώθηκαν 16 άνθρωποι εξαιτίας της κατάρρευσης τμήματος της οροφής και μάλιστα μετά από σχετικά πρόσφατες τότε εργασίες ανακαίνισης του σταθμού, που δεν αντιμετώπισαν τα προβλήματα ασφαλείας.

Στη μνήμη των θυμάτων διαδηλωτές από μια σειρά αστικά κέντρα της χώρας αναμενόταν να φτάσουν το Σάββατο στο Νόβι Σαντ, με φόντο και τις εντεινόμενες ενδοαστικές διεργασίες στη χώρα, που επιχειρούν να εγκλωβίσουν τη δίκαιη λαϊκή αγανάκτηση και να την αξιοποιήσουν σε διάφορους σχεδιασμούς και ανταγωνισμούς.

Καθώς συνεχίζεται επίμονα να εκφράζεται το αίτημα για προκήρυξη πρόωρων εκλογών, εμφανίστηκε και νεοσύστατο ψηφοδέλτιο με τίτλο «Φοιτητική Λίστα», που εστιάζει σε θέματα «εξυγίανσης του κρατικού μηχανισμού», μεγαλύτερης «διαφάνειας» και «αξιοκρατίας» για τους «δημόσιους λειτουργούς» κ.λπ.

Δημοσκοπήσεις - όπως μία που παρουσίασε πρόσφατα το Κέντρο CRTA (Center for Research, Transparency and Accountability) - εμφανίζουν το κυβερνών κόμμα του Βούτσιτς να παίρνει μόλις 32% των ψήφων στις εκλογές, αν αυτές γίνονταν αύριο, ενώ ένας «εκλογικός συνασπισμός φοιτητών» θα λάμβανε 44%.

Ενώ η κλιμάκωση της αντιλαϊκής πολιτικής εντείνει τη λαϊκή οργή και δυσαρέσκεια, επιχειρείται αυτή να αποπροσανατολίζεται από τις πραγματικές αιτίες των προβλημάτων, όπως και να εγκλωβίζεται στην αντιπαράθεση για την εξωτερική πολιτική και τις συμμαχίες που θα ωφελήσουν περισσότερο το ντόπιο κεφάλαιο.

Ετσι, πολλοί συνδέουν την κατάρρευση της οροφής στο Νόβι Σαντ με την ανάμειξη κινεζικών κεφαλαίων στο σχετικό έργο, και ενώ η διείσδυση Ρωσίας και Κίνας συνολικά στα Δυτικά Βαλκάνια προκαλεί εδώ και χρόνια την έντονη αντίδραση των ευρωΝΑΤΟικών επιτελείων.

Την ίδια στιγμή, σκόπιμα προσπερνιούνται άλλες πλευρές που έφερε στη δημοσιότητα το έγκλημα στο Νόβι Σαντ, όπως ότι παρά τις τυμπανοκρουσίες με τις οποίες επαναλειτούργησε ο συγκεκριμένος σιδηροδρομικός σταθμός πριν κάποια χρόνια, είχαν μείνει εκτός έργου βασικά τμήματά του, αν και είχαν κατασκευαστεί πριν δεκαετίες...