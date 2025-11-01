ΛΙΒΑΝΟΣ

Νέες προκλητικές επιθέσεις του Ισραήλ

Στο φόντο της υποτιθέμενης εκεχειρίας στη Γάζα και της «ηρεμίας του τρόμου» στη Δυτική Οχθη, το Ισραήλ συνεχίζει τις δολοφονικές επιθέσεις στην ευρύτερη περιοχή, εντείνοντας αυτήν τη βδομάδα τις προκλήσεις έναντι του γειτονικού Λιβάνου.

Τις πρώτες ώρες της Πέμπτης ο ισραηλινός στρατός παραβίασε σε βάθος ενός χιλιομέτρου το έδαφος του νότιου Λιβάνου, προχωρώντας στην εν ψυχρώ δολοφονία ενός δημοτικού υπαλλήλου της μεθοριακής πόλης Μπλίντα την ώρα που κοιμόταν σε αίθουσα του δημαρχείου. Αφού κατέστρεψαν ό,τι μπόρεσαν (ανατινάζοντας και μια αίθουσα θρησκευτικών τελετών σε παρακείμενο χωριό) αποχώρησαν, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο όχι μόνο να σπείρουν τον τρόμο στον τοπικό πληθυσμό αλλά και να διαμηνύσουν στην κυβέρνηση του Προέδρου του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν και του πρωθυπουργού Ναουάφ Σαλάμ ότι η «εκεχειρία» της 27ης Νοέμβρη 2024 (την οποία το Ισραήλ παραβιάζει όποτε και όσο θέλει) κρέμεται από μια «κλωστή» και ότι ο πόλεμος μπορεί να επανέλθει αν η λιβανέζικη κυβέρνηση δεν υποχωρήσει σε όλες τις ισραηλινές απαιτήσεις.

Μετά την επίθεση αυτή, ο Λιβανέζος Πρόεδρος σε μια προσπάθεια να σώσει κάποια προσχήματα «αυτοσεβασμού» διέταξε τον επιτελάρχη των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας, στρατηγό Ροδόλφο Χαϊκάλ, να θέσει τον στρατό σε κατάσταση «ύψιστης επαγρύπνησης», ώστε να αντιμετωπίσει πιθανή νέα εισβολή του ισραηλινού στρατού στον νότιο Λίβανο. Λιβανέζικα ΜΜΕ ανέφεραν την Παρασκευή ότι μετά την εντολή του Αούν ο στρατός άρχισε να ενισχύει τις θέσεις του σε μεθοριακές πόλεις και χωριά, συμπεριλαμβανομένης της πόλης Μπλίντα.

Την ίδια μέρα ο Αούν, συναντώντας στη Βηρυτό τον Γερμανό ΥΠΕΞ Γ. Βάντεφουλ, κατηγόρησε το Ισραήλ ότι απαντά στις προσκλήσεις για διάλογο με κλιμάκωση των επιθέσεων και τόνισε: «Ο Λίβανος είναι έτοιμος για διαπραγματεύσεις ώστε να τελειώσει η ισραηλινή κατοχή, αλλά κάθε διαπραγμάτευση απαιτεί αμοιβαία προθυμία, κάτι που δεν συμβαίνει εδώ. Το Ισραήλ απαντά σε αυτήν την επιλογή εξαπολύοντας περισσότερες επιθέσεις κατά του Λιβάνου και κλιμακώνοντας τις εντάσεις».

Η κατάφωρη παραβίαση των κυριαρχικών δικαιωμάτων του Λιβάνου και μετά την επιχείρηση του ισραηλινού στρατού στις 30 Οκτώβρη έγινε παράλληλα με τις εντεινόμενες πιέσεις των ΗΠΑ στη Βηρυτό αφενός να αφοπλίσει τη Χεζμπολάχ, αφετέρου να «συμφιλιωθεί» με το κράτος - δολοφόνο (πιθανώς με μια νέα «Συμφωνία του Αβραάμ»), ώστε να ευοδωθούν και οι τελευταίοι σχεδιασμοί των αμερικανικών μονοπωλίων Ενέργειας και σε αυτήν την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Οι πιέσεις των ΗΠΑ δεν ασκούνται μόνο στον Λίβανο αλλά και στην (πολύ πιο πρόθυμη) κυβέρνηση των τζιχαντιστών στη Συρία, των οποίων ο επικεφαλής, μεταβατικός «Πρόεδρος» Αχμεντ Αλ Σαράα, αυτήν τη βδομάδα συναντήθηκε και με τον Γερμανό ΥΠΕΞ Γ. Βάντεφουλ, διαβεβαιώνοντας ότι είναι έτοιμος για περισσότερη και πολύπλευρη «συνεργασία», στο φόντο της «πίτας» εκατοντάδων δισεκατομμυρίων για τη μεταπολεμική ανοικοδόμηση της Συρίας.