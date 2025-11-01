Σάββατο 1 Νοέμβρη 2025 - Κυριακή 2 Νοέμβρη 2025
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 37
ΔΙΕΘΝΗ
ΗΠΑ - ΙΝΔΙΑ
Συμφωνία για δεκαετές πλαίσιο «αμυντικής» συνεργασίας

«Η Ινδία παραμένει για την Ουάσιγκτον εταίρος σε προτεραιότητα στον τομέα της άμυνας», τόνισε σε ανάρτησή του ο Αμερικανός υπουργός Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ, ανακοινώνοντας ότι ΗΠΑ και Ινδία υπέγραψαν ένα δεκαετές πλαίσιο «αμυντικής» συμφωνίας.

Υποστήριξε δε ότι η συγκεκριμένη συμφωνία έχει χαρακτήρα ακρογωνιαίου λίθου για την «περιφερειακή ασφάλεια» και την «αποτροπή», ενδυναμώνοντας τον συντονισμό, την εκατέρωθεν διαχείριση πληροφοριών αλλά και την τεχνολογική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών.

Η νέα συνεργασία ανακοινώθηκε μετά από συνάντηση του Χέγκσεθ με τον Ινδό ομόλογό του, Ράτζναθ Σινγκ, στην Κουάλα Λουμπούρ, στο περιθώριο συναντήσεων που είχαν με ομολόγους τους από μέλη της ASEAN.

Σύμφωνα με το ινδικό υπουργείο Αμυνας, στη συνάντηση οι δύο πλευρές εκτίμησαν τη συνεχιζόμενη ορμή με την οποία αναπτύσσεται η διμερής «αμυντική» συνεργασία και επιβεβαίωσαν την αφοσίωσή τους για την περαιτέρω ανάπτυξη των σχέσεων των δύο χωρών σε όλους τους τομείς.

Οπως σχολίασε ο Σινγκ σε δική του ανάρτηση, η συμφωνία αποτελεί «σημάδι της αυξανόμενης στρατηγικής μας σύγκλισης και θα εγκαινιάσει μια νέα δεκαετία εταιρικής σχέσης. Η άμυνα θα παραμείνει βασικός πυλώνας των σχέσεών μας. Η σχέση μας είναι κρίσιμη για την διασφάλιση ενός Ινδο-Ειρηνικού ελεύθερου, ανοιχτού, που θα διέπεται από κανόνες».

Υπενθυμίζεται ότι οι ΗΠΑ ασκούν έντονες πιέσεις στην Ινδία για τις αγορές όπλων από τη Ρωσία, όπως και για τις αγορές ρωσικών υδρογονανθράκων, ενώ αξιοποιούν τις «ανησυχίες» του Νέου Δελχί έναντι της ορμητικής ανόδου του Πεκίνου για να προωθήσουν «αμυντικές» συμφωνίες όπως αυτή που ανακοινώθηκε.

    

