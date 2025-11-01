ΣΟΥΔΑΝ

Νέες φρικαλεότητες σε βάρος χιλιάδων αμάχων, στο έδαφος σφοδρών ανταγωνισμών

Οικαι οιπου διαπράχθηκαν τις προηγούμενες μέρες στην πόληπρωτεύουσα της περιφέρειας του Βόρειου Νταρφούρ, ήρθαν να προσθέσουν άλλο ένα κεφάλαιο φρίκης στονο οποίος μαίνεται

Η ενδοαστική σύγκρουση ανάμεσα στις δυνάμεις του σουδανικού στρατού υπό τον δικτάτορα - «Πρόεδρο» της χώρας, στρατηγό Αμπντέλ Φατάχ Μπουρχάν, και στις παραστρατιωτικές «Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης» (RSF) υπό τον στρατηγό Μοχάμεντ Χαμντάν Ντάγκαλο, συνδέεται άμεσα με τους ανταγωνισμούς διεθνών και περιφερειακών ιμπεριαλιστικών δυνάμεων, οι οποίες παρεμβαίνουν πολύμορφα στην εξέλιξή της, επιχειρώντας να ενισχύσουν τα «πατήματά» τους στην ευρύτερη περιοχή.

Από τον Απρίλη του 2023 ο πόλεμος στο Σουδάν έχει προκαλέσει τον θάνατο πάνω από 150.000 ανθρώπων, ενώ υπολογίζεται ότι έχουν εκτοπιστεί πάνω από 7 εκατομμύρια. Οι πρόσφυγες που έχουν περάσει τα σύνορα γειτονικών χωρών πλησιάζουν τα 2 εκατομμύρια...

Μετά από 18 μήνες σκληρής πολιορκίας, οι παραστρατιωτικές δυνάμεις RSF, οι οποίες έχουν μεταξύ άλλων την υποστήριξη των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, κατάφεραν τις προηγούμενες μέρες να αλώσουν την πόλη Αλ Φάσερ, καθώς και την παρακείμενη πόλη Μπάρα του Βόρειου Κορντοφάν, που έπεσε στα χέρια τους έναν μήνα αφότου είχε περιέλθει υπό τον έλεγχο του σουδανικού στρατού.

Μαρτυρίες επιζώντων καταγγέλλουν ανείπωτες φρικαλεότητες μετά την κατάληψη της Αλ Φάσερ, με μαζικές σφαγές αμάχων, βιασμούς και εκτεταμένες καταστροφές και λεηλασίες.

Το καταριανό δίκτυο «Al Jazeera» μετέδωσε την Παρασκευή ότι μπόρεσε να επιβεβαιώσει βίντεο που καταγράφουν ενόπλους των RSF να πατούν κυριολεκτικά επί πολλών πτωμάτων και να εκτελούν διαδοχικά χιλιάδες άοπλους αμάχους. Στα μέσα της βδομάδας προηγήθηκαν οι καταγγελίες για σφαγή περίπου 460 ανθρώπων σε μεγάλο μαιευτικό νοσοκομείο της πόλης (Saudi Maternity Hospital).

Με τις τελευταίες στρατιωτικές εξελίξεις, οι οποίες επιβεβαιώνουν τάση διεύρυνσης των πεδίων της σύγκρουσης, οι RSF εδραιώνουν τον έλεγχό τους στο δυτικό Σουδάν, ενώ τροφοδοτούνται σενάρια ακόμα και νέου διαμελισμού της χώρας.

Την Πέμπτη ο βοηθός γγ του ΟΗΕ για Ανθρωπιστικές Υποθέσεις, Τομ Φλέτσερ, μιλώντας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού αναφέρθηκε στην αποτυχία της διεθνούς κοινότητας να αποτρέψει τις «αναμενόμενες», όπως είπε, ωμότητες των RSF. Κάλεσε το Συμβούλιο να πάρει μέτρα «άμεσης δράσης», πρώτα απαγορεύοντας την εισροή όπλων στο Σουδάν, ενώ απαίτησε επίσης «πλήρη και ανεμπόδιστη ανθρωπιστική πρόσβαση σε όλο το Σουδάν».