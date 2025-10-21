Οι «Συνάδελφοι ηρωικοί οικοδόμοι» ελεύθερα στο διαδίκτυο

Μετά από ενάμιση χρόνο προβολών και συμμετοχών σε διεθνή και εγχώρια φεστιβάλ, τοείναι ελεύθερα προσβάσιμο. Βρίσκεται αναρτημένο στην πλατφόρμα vimeo της ομάδας «Συλλογική Μνήμη».

Η συγκρότηση ενός συλλογικού αγώνα την περίοδο '60 - '67. Εξορία... Κομμουνιστές που βιοπορίζονται στις οικοδομές της Αθήνας, εκεί που το μετεμφυλιακό κράτος δεν ζητάει αποδείξεις νομιμοφροσύνης. Φτώχεια... Νέοι από τη λαβωμένη επαρχία καταφθάνουν στην πρωτεύουσα αναζητώντας το μονοπάτι για ένα καλύτερο αύριο, μια δουλειά για να επιβιώσουν και να στηρίξουν τις οικογένειές τους. Αγώνας... Οικοδόμοι, εργάτες σε κατασκευαστικούς τομείς και τεχνίτες παίρνουν στις πλάτες τους ένα συνδικαλιστικό κίνημα - πυξίδα για το μέλλον...

57 λεπτά κρατάει το ντοκιμαντέρ και είναι αρκετά για να δώσουν ένα σπουδαίο μάθημα για το παρόν και το μέλλον. Ενα μάθημα, μέσα από τις αφηγήσεις των πρωταγωνιστών του κινήματος των οικοδόμων, ενός κινήματος που έγραψε ηρωικές σελίδες στην Ιστορία της χώρας μας. Η δουλειά μυρμηγκιού, άνθρωπο τον άνθρωπο, γιαπί το γιαπί, στην πιάτσα όπου μαζεύονταν οι οικοδόμοι για χρόνια ολόκληρα, από τους ακούραστους διωκόμενους κομμουνιστές, απέδωσε σπουδαίους καρπούς. Με ηρωικές απεργίες όχι μόνο του οικοδομικού κλάδου αλλά και απεργίες συμπαράστασης στους άλλους κλάδους, όχι μόνο για την Ασφάλιση και το μεροκάματο αλλά για τρέχοντα και σπουδαία ζητήματα, όπως η ένταξη στην ΕΟΚ, οι βάσεις του θανάτου, καθώς και παρεμβάσεις στον πολιτισμό, στον αθλητισμό και σε όλες τις πτυχές της ζωής των εργατών...