ΠΑΤΡΑ

Μια βραδιά γεμάτη Μίκη Θεοδωράκη

Το μεγαλείο της μουσικής που έγραψε οκαι της πλούσιας, παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς που άφησε πίσω του, απόλαυσε την περασμένη βδομάδα στο κλειστό γήπεδο του Απόλλωνα το κοινό τηςστη συναυλία που διοργάνωσε ο δήμος με αφορμή την κήρυξη του 2025 ως αφιερωματικού έτους για τον δημιουργό.

Ακούστηκαν τραγούδια του μεγάλου μουσικοσυνθέτη, λαϊκά, ζεϊμπέκικα, ερωτικά και λυρικά. Πρόκειται για τραγούδια που τραγουδήθηκαν από τον απλό λαό, παραμένοντας στα χείλη όλων, όπως και γνωστές μελωδίες, με αποκορύφωμα αυτή του «Ζορμπά», που αγαπήθηκε στα πέρατα της οικουμένης.

Συμμετείχε η Ορχήστρα «Μίκης Θεοδωράκης» και ερμήνευσαν ο Δημήτρης Μπάσης, η Ρίτα Αντωνοπούλου, ο Παναγιώτης Πετράκης και ο Αγγελος Θεοδωράκης.

Τη Λαϊκή Ορχήστρα «Μίκης Θεοδωράκης» αποτελούσαν οι μουσικοί Νίκος Τατασόπουλος (μπουζούκι), Αρης Κούκος (μπουζούκι), Ευαγγελία Μαυρίδου (πιάνο), Ξενοφών Συμβουλίδης (όμποε, φλογέρες, μπαγλαμάς), Νίκος Γκιόλιας (κιθάρα), Αρτέμης Σαμαράς (βιόλα), Λευτέρης Γρίβας (ακορντεόν), Θεόδωρος Κουέλης (μπάσο), Νίκος Σκομόπουλος (ντραμς) και Στέφανος Θεοδωράκης - Παπαγγελίδης (κρουστά). Η καλλιτεχνική διεύθυνση ήταν της Μαργαρίτας - Ασπασίας Θεοδωράκη.

Την εκδήλωση προλόγισε ο αντιδήμαρχος Πολιτισμού Αποστόλης Αγγελής, ο οποίος αναφέρθηκε στο έργο του Μίκη Θεοδωράκη και στη σχέση του με την πόλη. Πρόσθεσε δε ότι σε ένδειξη τιμής ο δήμος έδωσε το όνομα του συνθέτη στο Δημοτικό Ωδείο της πόλης.

Στο τέλος της συναυλίας η κόρη του Μίκη Θεοδωράκη, Μαργαρίτα, αναφέρθηκε στα χρόνια που έζησε ο πατέρας της στην Πάτρα, στη μαθητεία του στο Ωδείο και στη σύνθεση, σε ηλικία 11 ετών, όταν ήταν ακόμα στην πόλη, του πρώτου του τραγουδιού. Στάθηκε επίσης στο πώς στην Πάτρα πήρε το πρώτο του βιολί, ενώ ήταν και αθλητής του Ναυτικού Ομίλου.

Στη συναυλία παρευρέθηκαν επίσης ο δήμαρχος Πάτρας Κώστας Πελετίδης, οι αντιδήμαρχοι Διοίκησης - Οικονομίας Διονύσης Πλέσσας και Αθλητισμού - Πρασίνου Παναγιώτης Πετρόπουλος, δημοτικοί και διαμερισματικοί σύμβουλοι.