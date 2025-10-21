Επιλεκτικές ευαισθησίες

«Τέτοιες ενέργειες είναι προσβλητικές για τα πολιτιστικά αγαθά και θέτουν σε κίνδυνο τα ίδια τα εκθέματα. Αυτό ακριβώς έπραξε το προηγούμενο Σάββατο η διοίκηση του Βρετανικού Μουσείου, χρησιμοποιώντας για μία ακόμη φορά τα Γλυπτά του Παρθενώνα ως διακοσμητικά στοιχεία για το δείπνο που οργάνωσε», δήλωσε η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη σχετικά με εκδήλωση του Βρετανικού Μουσείου.

Σωστή και δίκαιη η αντίδραση της υπουργού Πολιτισμού, θα έλεγε κανείς... Εμείς όμως αναρωτιόμαστε πού βρίσκονται αυτές οι ευαισθησίες όταν εδώ και καιρό χωρίς ντροπή παραχωρούνται αρχαιολογικοί χώροι και μουσεία της χώρας μας ως φόντο για να πραγματοποιούνται από ντεφιλέ μόδας και γυρίσματα βίντεο κλιπ μέχρι δεξιώσεις γάμων πρώην βασιλικών οικογενειών.

Μάλλον πάνε περίπατο, γιατί πολύ απλά οι παραπάνω ενέργειες αποδεικνύουν ακόμα πιο ξεκάθαρα το τι σημαίνει να αντιμετωπίζεται η πολιτιστική κληρονομιά με αποκλειστικό κριτήριο το καπιταλιστικό κέρδος...