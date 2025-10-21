Σήμερα η παρουσίαση της έκδοσης «Το Σφαγείο»

στιςστον(Σταδίου 24) θα παρουσιαστεί ηαπό τις εκδόσεις «Ιανός».

Για το βιβλίο θα μιλήσουν ο Σπύρος Χαλβατζής, αντιπρόεδρος του ΣΦΕΑ, η Ιωάννα Κολοβού, δημοσιογράφος και συνεργάτης του Μίκη Θεοδωράκη, η Εύα Μελά, ζωγράφος και χαράκτρια, ο Τάκης Βαρελάς, ζωγράφος, και ο ίδιος συγγραφέας του έργου, Αγάπιος Σαχίνης.

Στην εκδήλωση θα παρευρεθεί ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας.

Η έκδοση «Το Σφαγείο» αποτελεί ταυτόχρονα έργο Τέχνης και ιστορικό ντοκουμέντο. Πρόκειται για συλλογή 13 σκίτσων φιλοτεχνημένων με κάρβουνο και μολύβι, στα οποία αποτυπώνονται μνήμες και συναισθήματα του Αγάπιου Σαχίνη με αφορμή την «εμπειρία» του στην Μπουμπουλίνας 18 και στη φημισμένη «ταράτσα» της, την οποία ο Μίκης Θεοδωράκης χαρακτήρισε «Σφαγείο». Κάποια από τα σκίτσα συνοδεύονται και από σχόλια του ίδιου του Αγάπιου Σαχίνη, καθιστώντας τα μια συγκλονιστική εικαστική μαρτυρία για τα βασανιστήρια στα οποία υποβαλλόταν όποιος είχε την «τύχη» να βρεθεί εκεί. Στον φάκελο της συλλογής εσωκλείονται επίσης οι στίχοι από το αντιδικτατορικό τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη «Το Σφαγείο» (γνωστό και ως «Το μεσημέρι»), καθώς και η επιστολή του πατέρα του Αγάπιου Σαχίνη, Μήτσου, στον ραδιοφωνικό σταθμό του ΚΚΕ «Φωνή της Αλήθειας», μέσα από την οποία αποκαλύπτονται οι βασανισμοί που υπέστη ο γιος του...

Η εκδήλωση θα μεταδοθεί ζωντανά από το κανάλι του «Ιανού» στο YouTube, δίνοντας τη δυνατότητα και σε όσους βρίσκονται μακριά να παρακολουθήσουν την παρουσίαση αυτής της ιδιαίτερης καλλιτεχνικής έκδοσης.