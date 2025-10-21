Αφιέρωμα Ακι Καουρισμάκι στο «Cinobo Πατησίων»

Το πρώτο αφιέρωμα της δεύτερης σεζόν στο «Cinobo Πατησίων» ανοίγει τη νέα κινηματογραφική χρονιά με έναν δημιουργό που δεν μοιάζει με κανέναν άλλον. Ο Καουρισμάκι, με τη λιτή, σχεδόν ιερή του ματιά, απεικονίζει τους απλούς ανθρώπους του κόσμου: Τους άνεργους, τους ερωτευμένους, τους μετανάστες, τους μοναχικούς.

Ο μελαγχολικός κόσμος του Καουρισμάκι, ένας κόσμος γεμάτος σιωπηλές ματιές, μικρά μπαρ φθαρμένα από τον χρόνο, ραδιόφωνα που παίζουν παλιά τραγούδια, εμπεριέχει ήρωες που συνεχίζουν πεισματικά και ανθρώπινα με χιούμορ και αξιοπρέπεια.

Ενα αφιέρωμα στην κινηματογραφική ποίηση του Φινλανδού σκηνοθέτη, Ακι Καουρισμάκι, ενός από τους πιο ιδιοσυγκρασιακούς δημιουργούς του σύγχρονου ευρωπαϊκού σινεμά που έκανε τη σιωπή να αποκτά φωνή, τη φτώχεια να μεταμορφώνεται σε τέχνη και την ήττα να γίνεται πράξη αξιοπρέπειας. «Οι ήρωές μου τα χάνουν όλα, αλλά ποτέ την αξιοπρέπειά τους».

Οι ταινίες του αφιερώματος:

Οι Λένινγκραντ Καουμπόις πάνε Αμέρικα | Leningrad Cowboys Go America (1989, 79') 22/10 στις 20.00, 24/10 στις 17.45.

Προσέλαβα έναν Επαγγελματία Δολοφόνο | I Hired A Contract Killer (1990, 79') 25/10 στις 20.30

Ο Ανθρωπος Χωρίς Παρελθόν | The Man Without A Past (2002, 97') 26/10 στις 20:00.

Η Γυναίκα με τα σπίρτα | The Match Factory Girl (1990, 69') 26/10 στις 22.15.

Το Λιμάνι της Χάβρης | Le Havre (2011, 93') 29/10 στις 19.30.

Μποέμικη Ζωή | The Bohemian Life (1992, 103') 22/10 στις 22.00 και 28/10 στις 19.30.

Πεσμένα Φύλλα | Fallen Leaves (2023, 81') 23/10 στις 20.00 και 25/10 στις 18.30.