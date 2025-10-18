ΛΑΘΡΟΧΕΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΨΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΥΕΛΙΞΙΑ» ΚΑΙ ΤΗ 13ΩΡΗ ΣΚΛΑΒΙΑ

Στην ψήφιση του αντεργατικού εκτρώματος της 13ωρης δουλειάς και της «ευελιξίας» προχώρησε η κυβέρνηση της ΝΔ την Πέμπτη. Πολύτιμη στήριξη πρόσφερε για άλλη μια φορά το ΠΑΣΟΚ, υπερψηφίζοντας 42 από τα 97 άρθρα, που υποτίθεται ότι αποτελούν «θετικές διατάξεις», δίνοντας στην κυβέρνηση το άλλοθι που τόσο έψαχνε εδώ και μέρες για να πει ότι το νομοσχέδιο ήταν ...«ολίγον αντεργατικό και αρκετά φιλεργατικό».

Μάλιστα, την «ορθολογική στάση της αντιπολίτευσης» - σε απλά Ελληνικά τη σύγκλιση των αστικών κομμάτων - χαιρέτισε και η υπουργός Εργασίας, αφού πάνω από 180 βουλευτές, ήτοι τα 3/5 της Βουλής, υπερψήφισαν τα 47 από τα 97 άρθρα, δηλαδή το μισό σχεδόν νομοσχέδιο.

Οι εργαζόμενοι από την άλλη ήδη έχουν πετάξει το νομοσχέδιο της εργασιακής εξόντωσης στα σκουπίδια, μαζί με την κυβερνητική προπαγάνδα, όπως αποδείχθηκε και από τις δύο μεγάλες απεργίες, 1η και 14 Οκτώβρη, με χώρους δουλειάς να «νεκρώνουν» και νέους εργαζόμενους να απεργούν για πρώτη φορά και να κατεβαίνουν στον δρόμο μαζί με τα συνδικάτα τους.

Αυτήν την κατακραυγή μετέφεραν και οι βουλευτές του ΚΚΕ, που σφυροκόπησαν κάθε επιχείρημα της κυβέρνησης, αποκαλύπτοντας τις στοχεύσεις της και καταψηφίζοντας τόσο επί της αρχής όσο και όλα τα άρθρα του νομοσχεδίου.

Ο «Ριζοσπάστης» θυμίζει σήμερα τις λαθροχειρίες και τις διαστρεβλώσεις, τα ολόκληρα ψέματα και τις μισές αλήθειες που επιστράτευσε η κυβέρνηση για να υπερασπιστεί το αίσχος της στη Βουλή, αλλά και τις συγκλίσεις των υπόλοιπων αστικών κομμάτων στη στρατηγική που εκφράστηκε σε έναν ακόμα νόμο.