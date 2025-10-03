ΘΑΝΑΤΟΣ 28ΧΡΟΝΗΣ ΕΓΚΥΟΥ ΣΤΗΝ ΑΡΤΑ

Τραγωδία που αποκαλύπτει ξανά τη διάλυση του Νοσοκομείου

Ανείπωτη θλίψη έχει προκαλέσει στην Αρτα ο θάνατος 28χρονης γυναίκας, στις πρώτες βδομάδες της κύησής της. Η νεαρή γυναίκα εισήχθη στη Μαιευτική - Γυναικολογική Κλινική το βράδυ της 28ης Σεπτέμβρη με κολπική αιμορραγία. Κατά τη διάρκεια της φαρμακευτικής αγωγής υπέστη αλλεργικό σοκ από χορήγηση αντιβιοτικού, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί εσπευσμένα στη ΜΕΘ. Για περίπου 24 ώρες οι γιατροί κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες να την κρατήσουν στη ζωή, χωρίς όμως να τα καταφέρουν, ενώ η Διοίκηση του Νοσοκομείου διέταξε Ενορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ) για τα ακριβή αίτια του θανάτου.

Με τον λαό να είναι συγκλονισμένος από την τραγωδία, στο προσκήνιο έρχεται ξανά η κατάσταση των δημόσιων υπηρεσιών Υγείας. Δεν είναι άλλωστε η πρώτη φορά που χάνεται άδικα μια ζωή, και που ανεξάρτητα από τις συγκεκριμένες συνθήκες, αναδεικνύει το ναρκοπέδιο που έχει διαμορφώσει για ασθενείς και υγειονομικούς η εγκληματική πολιτική της υποχρηματοδότησης και εμπορευματοποίησης, των τεράστιων ελλείψεων σε προσωπικό στα δημόσια νοσοκομεία. Πόσο δε μάλλον όταν το περιστατικό συνέβη σε ένα νοσοκομείο της επαρχίας, που κατά γενική ομολογία είναι «διαλυμένο». Ακόμα και πρόσφατα, άλλωστε, υγειονομικοί και σωματεία έχουν κάνει συγκεκριμένες καταγγελίες για την κατάσταση του νοσοκομείου Αρτας.

Η διοίκηση και το υπουργείο Υγείας «απαντούν» ως ...συνήθως με τις γνωστές ΕΔΕ. Στόχος τους είναι να ρίξουν τις ευθύνες στους υγειονομικούς για ό,τι συμβαίνει στα νοσοκομεία και να κρυφτεί η απάνθρωπη κατάσταση που έχει διαμορφωθεί από τη διαχρονική αντιλαϊκή πολιτική των κυβερνήσεων.

Αυτή όμως η πολιτική είναι που διαμορφώνει το έδαφος ώστε να χάνονται ζωές που θα μπορούσαν να σωθούν, κάτι που σωματεία της περιοχής και το Εργατικό Κέντρο Αρτας αναδεικνύουν διαρκώς, ενώ ήδη προσανατολίζονται σε νέες κινητοποιήσεις, όπως την ερχόμενη Τετάρτη 8/10, με αφορμή και το πρόσφατο περιστατικό.