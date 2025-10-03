ΕΣΚ ΑμεΑ

Αγώνας για τις ανάγκες και τα δικαιώματα των αναπήρων

Κάλεσμα για αγωνιστική πανστρατιά απευθύνει η Ενωτική Συνδικαλιστική Κίνηση ΑμεΑ (ΕΣΚ ΑμεΑ) απευθυνόμενη στους ανάπηρους, τους χρονίως πάσχοντες και τις οικογένειές τους με αφορμή τη σημερινή έναρξη του 11ου Εκλογοαπολογιστικού Συνεδρίου της ΕΣΑμεΑ, το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί αύριο.

Σε συνθήκες φτώχειας, «αυτοί που κυριολεκτικά έκαναν πάρτι και συσσώρευσαν αμύθητα πλούτη, είναι οι έμποροι της αναπηρίας, οι έμποροι της Υγείας, οι επιχειρηματικοί όμιλοι και μία ελίτ, αριστοκρατία, ομερτά συμβιβασμένων συνδικαλιστικών ηγεσιών του αναπηρικού κινήματος στη χώρα μας, ΕΣΑμεΑ, ΠΟΣΚΓΑμεΑ και άλλες οργανώσεις, αλλά και στις άλλες χώρες της "πολιτισμένης Ευρώπης"», σημειώνει η ΕΣΚ στο κάλεσμά της.

Και εξηγεί ότι γι' αυτό «η ηγεσία της ΕΣΑμεΑ υπερακόντιζε υπέρ της στρατηγικής της ΕΕ για την αναπηρία και των διαφόρων διακηρύξεων και αρνούνται κάθε αγωνιστική διεκδίκηση. Εχουν να κάνουν έστω και μία κινητοποίηση για πάνω από 10 χρόνια».

«Εμείς το λέμε καθαρά, εγκαταλείψτε τους, ξεσηκωθείτε πριν είναι πολύ αργά», σημειώνει η ΕΣΚ, προειδοποιώντας πως για τον λαό έρχεται «κόλαση»: «Τα 800 δισ. ευρώ που θέλουν να μαζέψουν για να κινήσουν την κρεατομηχανή της πολεμικής οικονομίας, θα είναι ό,τι έχει απομείνει από δικαιώματα, θα είναι οι ζωές μας οι ίδιες. Το ομολογούν με τον πιο επίσημο τρόπο οι αποφάσεις της ΕΕ, τα στελέχη της Κομισιόν, αυτοί που δεν βλέπουν τίποτα και δεν άκουσαν, οι ηγεσίες της ΕΣΑμεΑ, των ευρωπαϊκών φόρουμ της αναπηρίας, οι Παναγόπουλοι της ΓΣΕΕ, οι ηγεσίες των κομμάτων που κυβερνούν ή κυβέρνησαν τα προηγούμενα χρόνια και οι σωτήρες που θέλουν να μας ξανασώσουν».

«Μόνο ο λαός θα σώσει τον λαό. Με αναπηρικό κίνημα μαζικό, αγωνιστικό, χειραφετημένο από αυταπάτες και τους επιχειρηματίες του χώρου. Με κριτήριο τις σύγχρονες ανάγκες μας», σημειώνεται στο κάλεσμα.

Και απέναντι στην ΕΣΑμεΑ, τη λεγόμενη «τριτοβάθμια οργάνωση των ΑμεΑ», «του μοναδικού κοινωνικού εταίρου των κυβερνήσεων, "του κράτους" των επιχειρηματιών, εταίροι κυριολεκτικά στο φαγοπότι της εξουσίας», η ΕΣΚ καλεί «κάθε τίμια φωνή να υψώσει ανάστημα μαζί μας μέσα στο συνέδριο, να συμπαραταχθούμε μαζί για να συγκροτηθεί ένας αγωνιστικός πόλος από όλη την Ελλάδα ακόμα πιο μαζικός, με όλες τις κατηγορίες των αναπήρων και των χρονίως πασχόντων, των βασανισμένων, όμως περήφανων και οργισμένων γονιών, που θα συμπαραταχθούν με τη μεγάλη πλειοψηφία όλων εμάς που δεν εκπροσωπούμαστε στο νόθο αυτό και ανυπόληπτο συνέδριο, για να πούμε ως εδώ και μη παρέκει».

Καλεί επίσης «αυτούς, όπως κάποιους γονείς που μας έλεγαν στα προηγούμενα συνέδρια "έχετε δίκιο", αν όμως συγκρουστούμε μαζί τους, θα μας κόψουν τις χρηματοδοτήσεις από τα κέντρα που έχουμε τα παιδιά μας και θα βρεθούνε στον δρόμο. Το ίδιο και κάποιοι τίμιοι ανάπηροι συνδικαλιστές που στους συλλόγους τους καλύπτουν κάποιες ανάγκες των μελών τους από χρηματοδοτήσεις από τα ΕΣΠΑ. Σ' αυτή τους την αγωνία πάταγαν και κράταγαν ένα χαμηλό επίπεδο παροχών. Τώρα όμως θα τα κόψουν έτσι και αλλιώς από τη συντριπτική πλειοψηφία, γιατί αυτές είναι οι ανάγκες των συμφερόντων που εξυπηρετούν, γι' αυτό αποφάσισαν τη μείωση των χρηματοδοτήσεων των ΕΣΠΑ κατά 15% και ταυτόχρονα μιλάνε και για επαναξιολόγησή τους με βάση τα κριτήρια της πολεμικής οικονομίας. Δηλαδή, ακόμα μεγαλύτερη μείωση των όποιων χρηματοδοτήσεων των κοινωνικών αναγκών, ΑμεΑ, ευάλωτων ομάδων κ.λπ. Γι' αυτό η απόφαση για αγωνιστική συσπείρωση όλων μας είναι ο μόνος δρόμος».

Και με αφορμή το συνέδριο προβάλλει τις διεκδικήσεις για: