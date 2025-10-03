ΟΒΣΑ

Νέο τραπεζικό χαράτσι για συναλλαγές των επαγγελματιών

Αλλο ένα τραπεζικό χαράτσι φορτώνεται στους αυτοαπασχολούμενους, αφού η Alpha Bank/NEXI ενημέρωσε τους πελάτες της ότι από 12 Νοέμβρη θα τους χρεώνει με 4,5 ευρώ μηνιαίως για κάθε συσκευή POS που χρησιμοποιούν. Προφανώς τον δρόμο αυτόν, ενός ακόμα χαρατσώματος των μικρών επαγγελματιών και των μικρομάγαζων, θα ακολουθήσουν πολύ σύντομα και οι υπόλοιπες τράπεζες, με την Ομοσπονδία Βιοτεχνικών Σωματείων Αττικής (ΟΒΣΑ) να σημειώνει ότι πρόκειται για μία ακόμα εξέλιξη που προκαλεί οργή και αγανάκτηση.

Η ΟΒΣΑ τονίζει ότι η κυβέρνηση είναι υπόλογη, αφού μόλις το περασμένο καλοκαίρι είχε ανακοινώσει μέτρα - «ασπιρίνες», μετά τη γενική κατακραυγή για τις προμήθειες των τραπεζών για συναλλαγές στα ΑΤΜ. «Αφησε έτσι όλες τις υπόλοιπες επιλογές ανοιχτές για τις τράπεζες, για να συνεχίσουν με νέους τρόπους το χαράτσωμα εις βάρος των μικρών επαγγελματιών», επισημαίνει η ΟΒΣΑ. Και αναδεικνύει ότι «τα προκλητικά και ιλιγγιώδη κέρδη που ανακοινώνουν οι ίδιες οι τράπεζες - έφτασαν τα 4,5 δισ. το 2024 - προέρχονται από την καθαρή κλοπή χιλιάδων επαγγελματιών, που καταληστεύονται καθημερινά από τις τραπεζικές προμήθειες. Προέρχονται επίσης από τον αναβαλλόμενο φόρο και τη φορολογική ασυλία που απολαμβάνουν εδώ και 12 χρόνια, τη στιγμή που οι επαγγελματίες και οι καταναλωτές πληρώνουμε τον φόρο στο κράτος τη στιγμή που γίνεται η συναλλαγή!

Το πάρτι κερδών που στήθηκε στις πλάτες του λαού, με τις ανακεφαλαιοποιήσεις των προηγούμενων ετών, συνεχίζεται και αυξάνεται».

Γι' αυτό και καλεί τους επαγγελματίες να μετατρέψουν τη δικαιολογημένη οργή τους σε οργανωμένο και συλλογικό αγώνα. «Μπορούμε να τους σταματήσουμε. Μαζικοποιούμε τις Ενώσεις, τους Συλλόγους και τα Σωματεία μας. Δυναμώνουμε τη φωνή μας», υπογραμμίζει η ΟΒΣΑ, ενώ καλεί και σε αγωνιστική κλιμάκωση μετά και την απεργία της 1ης Οκτώβρη.