ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΕΑΟ

Στα 26 δισ. τα χρέη των επιχειρήσεων προς τον ΕΦΚΑ

Το όριο των 50 δισ. ευρώ έσπασαν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τα ασφαλιστικά ταμεία το πρώτο εξάμηνο του 2025, σύμφωνα με την επίσημη έκθεση του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών. Οπως αναφέρεται στην έκθεση του ΚΕΑΟ για το τρίμηνο Απρίλης - Ιούνης, το τρέχον υπόλοιπο των οφειλών προς τους φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης διαμορφώθηκε στα 50,292 δισ. ευρώ, με τα 29,849 δισ. να είναι η κύρια οφειλή και τα υπόλοιπα 20,443 δισ. να είναι τα πρόσθετα τέλη.

Είναι χαρακτηριστικό ότι από αυτό το ποσό - μαμούθ, πάνω από τις μισές οφειλές (26,115 δισ. ευρώ) είναι τα «φέσια» των επιχειρήσεων. Πρόκειται δηλαδή για οφειλές που έχουν παρακρατηθεί από τον μισθό των εργαζομένων και ποτέ δεν αποδόθηκαν από το κεφάλαιο προς το πρώην ΙΚΑ, νυν ΕΦΚΑ. Και ενώ τόσα είναι τα χρήματα που οφείλουν οι επιχειρήσεις, οι κυβερνήσεις εγκαλούν τους συνταξιούχους ότι θα ...φέρουν «δημοσιονομικό εκτροχιασμό» οι διεκδικήσεις τους για ουσιαστικές αυξήσεις και επαναφορά 13ης και 14ης σύνταξης.

Αποκαλυπτικό είναι και το εξής στοιχείο: Μόλις 2.859 επιχειρήσεις έχουν χρέος άνω του ενός εκατομμυρίου η καθεμιά, και συνολικά οφείλουν στον σημερινό ΕΦΚΑ το αστρονομικό ποσό των 12,107 δισ. ευρώ. Αλλες 4.139 επιχειρήσεις είναι με χρέη από 500 χιλιάδες έως 1 εκατομμύριο η καθεμιά, με αθροιστικές οφειλές 2,869 δισ. ευρώ.

Ουσιαστικά πρόκειται για μία ακόμα μορφή στήριξης του κεφαλαίου, καθώς αυτά τα τεράστια ποσά πάνε πακέτο με τις βολικές ρυθμίσεις εδώ και δεκαετίες στο όνομα της «στήριξης της ανάπτυξης», π.χ. με τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 5,4 μονάδες, που κάθε χρόνο τους χαρίζει πάνω από 1 δισ. ευρώ.

Στον αντίποδα, η κυβέρνηση επιδίδεται σε ένα διαρκές κυνηγητό προς τη «μαρίδα», τους φτωχούς αγρότες και ελεύθερους επαγγελματίες που αδυνατούν με τα εισοδήματα που έχουν να καταβάλλουν έγκαιρα τις ασφαλιστικές τους εισφορές. Από αυτήν την άποψη είναι χαρακτηριστικό ότι το 70,57% των οφειλετών, δηλαδή 1.489.159 άτομα, έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το ΚΕΑΟ μέχρι 15.000 ευρώ! Οπως είναι χαρακτηριστικό και ότι από τα 50 δισ. ληξιπρόθεσμες οφειλές σήμερα, τα 32,141 δισ. (63,91%) είναι οφειλές που δημιουργήθηκαν πριν το 2009, δηλαδή πριν το ξέσπασμα της καπιταλιστικής κρίσης, με την ανοχή βέβαια του αστικού κράτους, δηλαδή με την «ασυλία» που παρέχει στους μεγάλους ομίλους.