64χρονος οδοκαθαριστής πέθανε την ώρα της δουλειάς στην Αθήνα

Την τελευταία του πνοή σε δρόμο στον δήμο Αθήνας άφησε ένας 64χρονος συμβασιούχος που δούλευε ως οδοκαθαριστής, μέσω του προγράμματος 55 - 67 ετών. Ενας ακόμα εργαζόμενος που αντί να είναι στο σπίτι του, αντί να απολαμβάνει τη σύνταξή του, έδινε ακόμα μάχη προκειμένου να μαζέψει κάποια ένσημα για να μπορέσει να συνταξιοδοτηθεί. Κι αυτό την ίδια στιγμή που η κυβέρνηση έχει θεσμοθετήσει πρόγραμμα όπως το παραπάνω ακόμα και για δουλειά μέχρι τα 74 έτη, για τη συλλογή των απαραίτητων ενσήμων.

Το νέο έγκλημα συνέβη μάλιστα παραμονή της απεργίας ενάντια στο 13ωρο και στην «ευελιξία», με το Συνδικάτο ΟΤΑ Αττικής να ξεκαθαρίζει: «Δεν ανεχόμαστε να δουλεύουμε από ήλιο σε ήλιο. Δεν θα γίνουμε σκλάβοι τον 21ο αιώνα για τα κέρδη των βιομηχάνων, των εφοπλιστών και όλων αυτών των κηφήνων. Δεν ανεχόμαστε να αφήσουμε την τελευταία μας πνοή στο πεζοδρόμιο ή στο σκαλοπάτι του απορριμματοφόρου».

Καλεί τους εργαζόμενους να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους και να διεκδικήσουν: Μείωση εδώ και τώρα των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης, σύνταξη στα 60 χρόνια για τους άντρες και στα 55 για τις γυναίκες, καθώς επίσης στα 55 και στα 50 για όσους και όσες είναι στο καθεστώς των Βαρέων και Ανθυγιεινών. Αυξήσεις στους μισθούς 20%. Επαναφορά 13ου και 14ου μισθού, μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων χωρίς όρους και προϋποθέσεις.