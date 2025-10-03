Μόνο ... επί πληρωμή τα ραντεβού με γιατρό στα δημόσια νοσοκομεία

Τα «εύκολα και γρήγορα» με γιατρούς διαφημίζει από κανάλι σε κανάλι ο υπουργός Υγείας, κρατώντας το κινητό στο χέρι, μπας και ρίξει στάχτη στα μάτια χιλιάδων ασθενών που υποφέρουν.

Μια προπαγανδιστική προσπάθεια που γρήγορα ...ξεμένει μπροστά στην άθλια πραγματικότητα, αν κρίνουμε και από την καταγγελία που έφτασε στην εφημερίδα μας χθες από τον Ι. Ν.

Οπως μας δηλώνει, είναι καρκινοπαθής, μόνιμος κάτοικος Σαλαμίνας, και από τις αρχές Αυγούστου προσπαθεί να κλείσει ραντεβού στο Ογκολογικό Νοσοκομείο «Μεταξά». Τηλεφωνώντας στην πολυδιαφημισμένη γραμμή για ραντεβού στα νοσοκομεία 14500, ενημερώθηκε ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμα ραντεβού στα Ογκολογικά Νοσοκομεία «Αγιος Σάββας» και «Μεταξά» και θα πρέπει να επικοινωνήσει τέλη του Σεπτέμβρη για να κλείσει ραντεβού τον Οκτώβρη ή τον Νοέμβρη. Την 1η Οκτώβρη τηλεφωνεί στο Νοσοκομείο «Μεταξά», το οποίο τον παραπέμπει στην τηλεφωνική γραμμή 1566.

«Περίμενα 20 λεπτά στην αναμονή. Τελικά δεν μίλησα με κάποιον. Ξαναπαίρνω το 14500, όπου με ενημερώνουν πως με εντολή του υπουργείου Υγείας η συγκεκριμένη υπηρεσία (14500) δεν κλείνει πλέον πρωινά ραντεβού, παρά μόνο απογευματινά επί πληρωμή ραντεβού με γιατρό. Δύο μήνες μετά αναγκάστηκα να κλείσω απογευματινό ραντεβού στο "Μεταξά" στις 14 Οκτώβρη», λέει στον «Ριζοσπάστη».

Μια λεπτομέρεια: Τα απογευματινά ραντεβού είναι επί πληρωμή στα δημόσια νοσοκομεία. Ετσι, μετά τα επί πληρωμή χειρουργεία έρχονται να γενικευτούν και τα επί πληρωμή ραντεβού για διαγνώσεις και θεραπείες από ιδιώτες γιατρούς στα δημόσια νοσοκομεία. Εργαλείο για την περαιτέρω εμπορευματοποίηση είναι πλέον και οι τηλεφωνικές γραμμές, τις οποίες η κυβέρνηση παρουσιάζει ως «φάρμακο».