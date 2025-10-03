ΝΑ ΜΗΝ ΨΗΦΙΣΤΕΙ ΤΟ ΑΝΤΕΡΓΑΤΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ - ΕΚΤΡΩΜΑ

Για νέο απεργιακό ξεσηκωμό ετοιμάζονται τα συνδικάτα μετά τη μεγάλη απεργία

Με την κυβέρνηση να σκοπεύει ακόμα και σήμερα Παρασκευή να καταθέσει στη Βουλή το αντεργατικό νομοσχέδιο για τη 13ωρη δουλειά και την «ευελιξία», ώστε να το ψηφίσει μέχρι τα μέσα του Οκτώβρη, τη δική τους αποφασιστική απάντηση ετοιμάζουν τα εργατικά συνδικάτα, και μάλιστα με νέα απεργία, απαιτώντας την απόσυρσή του.

Παίρνοντας τη σκυτάλη από τη μεγάλη απεργιακή κινητοποίηση της περασμένης Τετάρτης και τις δυνατότητες που ανέδειξαν η συμμετοχή και το αγωνιστικό κλίμα για αποφασιστική κλιμάκωση της πάλης, το σύνθημα τώρα είναι για «καμία αναμονή».

Στο πλαίσιο αυτό, άλλωστε, ήδη τα σωματεία σημαίνοντας «συναγερμό» προγραμματίζουν μέσα στο Σαββατοκύριακο συνεδριάσεις των ΔΣ, όπου από τη μία θα εκτιμήσουν την απεργιακή μάχη που έδωσαν και από την άλλη θα καταστρώσουν πρόγραμμα δράσης, με Γενικές Συνελεύσεις, εξορμήσεις και άλλες πρωτοβουλίες.

Μια δράση δηλαδή που θα κορυφωθεί με τη νέα πανελλαδική απεργία όποτε τολμήσει η κυβέρνηση να φέρει το τερατούργημα για ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής.

7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο, δουλειά και ζωή με δικαιώματα

Στην προμετωπίδα του αγώνα και κόντρα στην εξόντωση που φέρνει το νομοσχέδιο, με την απογείωση της «ευελιξίας» και της γενικευμένης «διευθέτησης» του εργάσιμου χρόνου, βρίσκεται η διεκδίκηση για 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο, για αυξήσεις στους μισθούς με ΣΣΕ. Δηλαδή για όσα εκείνα μπορεί να κατακτήσει η εργατική τάξη με βάση την εξέλιξη της επιστήμης και της τεχνολογίας, για να εργάζεται λιγότερο και να μπορεί να ζει από τον μισθό της. Για να επιστρέφουν οι εργαζόμενοι όρθιοι από το μεροκάματο, για μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς.

Ταυτόχρονα, τα συνδικάτα στην αναμέτρηση με κυβέρνηση, κράτος και εργοδοσία βάζουν στο στόχαστρο συνολικά την πολιτική που τσακίζει τους εργαζόμενους, τον λαό και τη νεολαία: Την ακρίβεια, την εμπορευματοποίηση της Υγείας και της Παιδείας, τις πετσοκομμένες συντάξεις.

Στο πλαίσιο αυτό και κόντρα στην κοροϊδία της κυβέρνησης, που για μία ακόμα φορά ανακοινώνει ...«μειώσεις τιμών» που όλο και αυξάνονται, οι διεκδικήσεις εμπλουτίζονται, για κατάργηση του ΦΠΑ και των άλλων έμμεσων φόρων, αλλά και για μειώσεις τιμών και πλαφόν στα είδη πλατιάς - λαϊκής κατανάλωσης, δραστικές μειώσεις και πλαφόν στα τιμολόγια Ενέργειας κ.λπ. Ειδικά για τη φοροληστεία του λαού και μετά τον εμπαιγμό από την κυβέρνηση στη ΔΕΘ, που αναμένεται να αναθερμανθεί το επόμενο διάστημα με τον προϋπολογισμό, τα σωματεία απαιτούν επαναφορά του αφορολόγητου ορίου χωρίς όρους στα 12.000 ευρώ, με 3.000 προσαύξηση για κάθε παιδί.

Κοντά στα παραπάνω, και απέναντι στη λεηλασία του λαϊκού εισοδήματος για τη στέγαση, διεκδικούν μέτρα για τη λαϊκή και φοιτητική στέγη, για παροχή φτηνής και ποιοτικής κατοικίας με ευθύνη του κράτους, αλλά και προστασία από τους πλειστηριασμούς.

Αντίστοιχα, για την Παιδεία και την Υγεία οι διεκδικήσεις αφορούν την αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης, κόντρα στην ένταση της επιχειρηματικής δράσης.

Λευτεριά στην Παλαιστίνη, καμία στήριξη στο κράτος - δολοφόνο!

Η κλιμάκωση της πάλης και της διεκδίκησης δίνεται κόντρα στην πολιτική κυβέρνησης - ΕΕ και αστικών κομμάτων που τσακίζει το λαϊκό εισόδημα, φέρνοντας νέα μέτρα έντασης της εκμετάλλευσης όπως γίνεται και με το 13ωρο, στο πλαίσιο της στροφής στην πολεμική οικονομία.

Σε συνέχεια μάλιστα της προχθεσινής απεργίας, και με το κράτος του Ισραήλ να συνεχίζει τη σφαγή του παλαιστινιακού λαού, προσθέτοντας και νέα εγκλήματα, όπως με το «ρεσάλτο» στον στολίσκο για τη Γάζα, τα συνδικάτα απαιτούν την απελευθέρωση των πληρωμάτων και την ασφαλή επιστροφή τους στις χώρες τους.

Η πάλη δυναμώνει για να πάψει κάθε συνεργασία με το κράτος - δολοφόνο, να δυναμώσει η αλληλεγγύη στον ηρωικό λαό της Παλαιστίνης. Να διατρανωθεί ξανά η απαίτηση για αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους στα σύνορα του 1967 με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ.

Στην κατεύθυνση αυτή εντάσσονται άλλωστε τόσο η σημερινή απεργία των λιμενεργατών όσο και το μεγάλο συλλαλητήριο που ετοιμάζεται για την Παρασκευή 10 Οκτώβρη (βλ. σελ. 4 - 5).

Διώξεις και τρομοκρατία έπεσαν στο κενό

Στο μεταξύ, με δικαστήρια, διώξεις, ακόμα και απολύσεις επιχείρησαν η εργοδοσία και το κράτος της, με τις πλάτες της κυβέρνησης, να τρομοκρατήσουν εργαζόμενους μπροστά στην προχθεσινή απεργία, αποκαλύπτοντας για μία ακόμα φορά τι κρύβεται πίσω από τις γελοιότητες της κυβέρνησης περί «ελευθερίας του εργαζόμενου» να ...επιλέξει την «ευελιξία» και την εξόντωση.

Υπενθυμίζεται ότι σε μία ακόμα αθλιότητα το κράτος έκρινε παράνομη την απεργία των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας και ενώ οι ίδιοι διεκδικούν μέτρα υγείας και ασφάλειας.

Μάλιστα, όπως ανέφερε από την πρώτη στιγμή η ΕΣΚ Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας (συνδικαλιστές που συσπειρώνονται στο ΠΑΜΕ), η κυβέρνηση αλλά και η διοίκηση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, με συνοδοιπόρους τον εργοδοτικό και κυβερνητικό συνδικαλισμό, αναλαμβάνουν στο ακέραιο την ευθύνη για την πολύ επικίνδυνη κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στα αεροδρόμια της χώρας εξαιτίας των ελλείψεων σε προσωπικό και μηχανικό εξοπλισμό. Επισημαίνουν δε ότι «επέβαλαν την αύξηση των ορίων της χωρητικότητας της εναέριας κυκλοφορίας και λένε ψέματα όλο το καλοκαίρι πως δεν υποβαθμίζεται η ασφάλεια των πτήσεων, ακόμα και όταν ξεπεράστηκαν τα αυξημένα όρια».

Την παραπάνω απόφαση κατήγγειλε το ΠΑΜΕ, σημειώνοντας πως η Δικαιοσύνη στρέφεται κατά των δικαιωμάτων της εργατικής τάξης, κατ' εντολή της κυβέρνησης και της διοίκησης της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Το αστικό κράτος, τονίζει, βάζει κι αυτό το λιθαράκι του στις εγκληματικές πολιτικές που αντιμετωπίζουν την ασφάλεια και την ανθρώπινη ζωή ως κόστος.

Απόλυση εργολαβικής καθαρίστριας στο 401 Νοσοκομείο

Μία ακόμα προσπάθεια «φίμωσης», μία μέρα πριν την απεργία, αποτελεί η απόλυση καθαρίστριας, μητέρας μάλιστα δύο παιδιών με αυτισμό, από το συνεργείο καθαριότητας της εταιρείας ΓΕΝΚΑ του Νοσοκομείου 401.

Την απόλυση καταγγέλλουν ο Ενιαίος Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων ΑμεΑ Αττικής και Νήσων και η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα Αναπήρων (ΣΕΑΑΝ), τονίζοντας πως ουσιαστικά γίνεται επειδή η εργαζόμενη δήλωσε ότι θα απεργήσει.

Οι φορείς καταγγέλλουν ότι η εργαζόμενη «νουθετήθηκε» για να μην απεργήσει και, αφού δεν λύγισε στις πιέσεις, απολύθηκε, με τη δικαιολογία πως ...υπήρχαν παράπονα, ενώ δούλευε πάνω από 8 χρόνια στο νοσοκομείο.

Υπογραμμίζεται η «ακέραιη ευθύνη» του υπουργείου Αμυνας, ως πολιτικού προϊσταμένου του Στρατιωτικού Νοσοκομείου 401, και του υπουργείου Εργασίας, «που παρά τις επανειλημμένες καταγγελίες της ΣΕΑΑΝ και του Ενιαίου Συλλόγου των γονιών των ΑμεΑ για τις απολύσεις γονιών και αναπήρων που κλιμακώνονται, ως δείγμα της "ελευθερίας" που επικρατεί στους χώρους δουλειάς, αρνήθηκε να πάρει οποιαδήποτε πρωτοβουλία», τονίζουν στην ανακοίνωσή τους οι φορείς.