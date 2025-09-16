SUPER LEAGUE

Ο ... ανθός της Κηφισιάς

Η νίκη της νεοφώτιστης Κηφισιάς με 3-2 επί του Παναθηναϊκού στο ουδέτερο Πανθεσσαλικό Στάδιο ήταν το γεγονός που σημάδεψε την 3η αγωνιστική της Super League, που επέστρεψε στη δράση μετά τη διακοπή για τους αγώνες των Εθνικών ομάδων. Η νέα αποτυχία των «πρασίνων» επέφερε χθες το «διαζύγιο» με τον τεχνικό της ομάδας, Ρούι Βιτόρια.

Κατά τ' άλλα Ολυμπιακός, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ συνέχισαν κάνοντας το 3 στα 3 και ισοβαθμούν στην κορυφή, ενώ αξιοσημείωτα «διπλά» πήραν ο Αρης στο Περιστέρι και ο Βόλος στο Αγρίνιο.