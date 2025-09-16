ΕUROBASKET 2025

Ιστορική επιστροφή για τη «χάλκινη» Εθνική

Μετά από 16 χρόνια ανέβηκε ξανά στο βάθρο της διοργάνωσης, κατακτώντας την 3η θέση

Eurokinissi

Στη Ρίγα έμελλε να γραφτεί για την Εθνική ομάδα μπάσκετ το τέλος της ανομβρίας 16 ετών στις διακρίσεις βάθρου σε διεθνή διοργάνωση, με την ελληνική ομάδα να κατακτά την 3η θέση και το χάλκινο μετάλλιο στο φετινό Eurobasket, επικρατώντας 92-89 της Φινλανδίας στον μικρό τελικό.

Είναι η πρώτη επιτυχία για την Εθνική από το 2009, όταν επίσης είχε κατακτήσει το χάλκινο στο Eurobasket της Πολωνίας, και το έκτο μετάλλιό της συνολικά στη διοργάνωση, καθώς έχει κατακτήσει δύο χρυσά (1987, 2005), ένα ασημένιο (1989) και ένα ακόμα χάλκινο (1949). Αποτελεί τέλος το 35ο μετάλλιο για το ελληνικό μπάσκετ σε όλες τις ηλικιακές βαθμίδες.

Εκανε τα εύκολα δύσκολα

Με αποφασιστικότητα να μην αφήσει άλλη μια μεγάλη ευκαιρία να πάει χαμένη μπήκε στον μικρό τελικό η Εθνική, θέλοντας και να βγάλει αντίδραση μετά την κακή εμφάνιση και τη βαριά ήττα (94-68) από την Τουρκία στον ημιτελικό. Οι διεθνείς του Βασίλη Σπανούλη, «μεταμορφωμένοι» προς το καλύτερο σε σχέση με τον ημιτελικό και έχοντας άψογη αμυντική λειτουργία, πήραν από την αρχή τα ηνία του αγώνα και διατηρούσαν διαφορά ασφαλείας στη μεγαλύτερη διάρκειά του (24-15 στο 10', 48-34 ημίχρονο, 69-56 στο 30'), ενώ έφτασαν να προηγηθούν 81-64 στο 35'.

Στα τελευταία λεπτά οι Φινλανδοί, παίζοντας το τελευταίο τους «χαρτί», έκαναν ένα επιμέρους 18-5 και μείωσαν σε 86-82 στα 52", με τους Ελληνες παίκτες όμως να δείχνουν χαρακτήρα και να διατηρούν το προβάδισμα.

Ελλάδα: Ντόρσεϊ 20, Τολιόπουλος 15, Σλούκας 7, Καλαϊτζάκης 5, Παπανικολάου 4, Κατσίβελης, Σαμοντούροβ, Γ. Αντετοκούνμπο 30, Κ. Αντετοκούνμπο 3, Θ. Αντετοκούνμπο, Μήτογλου 8.

Φινλανδία: Λιτλ 6, Σάλιν 5, Ενκαμουά 15, Γιάντουνεν 13, Βάλτονεν 18, Μαξούνι, Μάρκανεν 19, Μούρινεν 5, Γκούσταβσον, Γκράντισον 8.

Χρυσό και «νταμπλ» για τη Γερμανία

Μετά τον τίτλο της παγκόσμιας πρωταθλήτριας η Γερμανία κατέχει πλέον και αυτόν της πρωταθλήτριας Ευρώπης, καθώς σε έναν συγκλονιστικό μεγάλο τελικό νίκησε 88-83 την Τουρκία και κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Eurobasket. Πρωταγωνιστής των Γερμανών ήταν ο Μπόνγκα με 20 πόντους και 5 ριμπάουντ, ενώ από τους Τούρκους κορυφαίους ήταν ο Σενγκιούν με 28 π.

Αυτό ήταν το δεύτερο χρυσό μετάλλιο των Γερμανών σε Eurobasket, μετά το 1993, και το τέταρτό τους συνολικά στη διοργάνωση, καθώς έχουν κατακτήσει επίσης ένα ασημένιο και ένα χάλκινο. Για τη δε Τουρκία είναι το δεύτερο μετάλλιο στον θεσμό, μετά το επίσης ασημένιο που κατέκτησε το 2001.