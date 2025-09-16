ΤΕΝΙΣ - DAVIS CUP

Δεν τα κατάφερε η ελληνική ομάδα

Δεν τα κατάφερε η Εθνική ομάδα τένις να βρεθεί στην κύρια φάση της διεθνούς διοργάνωσης Davis Cup, μετά την ήττα της με 3-1 από τη Βραζιλία για τα πλέι οφ του World Group 1, στο Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρισης. Για τη Βραζιλία τις νίκες πήραν στο μονό ο Ζοά Φονέσκα επί του Στέφανου Σακελαρίδη με 2-0 σετ (7-5, 6-3) και επί του Στέφανου Τσιτσιπά με 2-1 σετ (6-4, 3-6, 7-5), ενώ στο διπλό οι Μαρσέλο Μέλο και Ραφαέλ Μάτος επικράτησαν 2-0 των Αριστοτέλη Θάνου και Πέτρου Τσιτσιπά (6-2, 6-4). Για την Ελλάδα ο Στέφανος Τσιτσιπάς είχε ισοφαρίσει προσωρινά σε 1-1, με τη νίκη του με 2-0 σετ επί του Τιάγκο Γουίλντ (6-2, 6-1).