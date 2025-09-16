Τρίτη 16 Σεπτέμβρη 2025
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ
Εναυσμα για μεγαλύτερες επιτυχίες στο μέλλον

Συγχαρητήρια στην Εθνική ομάδα μπάσκετ για το χάλκινο μετάλλιο

Στο μήνυμά του για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Ευρωμπάσκετ από την Εθνική ομάδα, ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας τονίζει:

«Πολλά συγχαρητήρια στην "επίσημη αγαπημένη" Εθνική ομάδα για το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωμπάσκετ, στους αθλητές και στο τεχνικό επιτελείο. Το μπάσκετ έχει μακρά παράδοση και βαθιές ρίζες στον λαό και στη νεολαία της χώρας μας, και η σημερινή (σ.σ. 14/9) επιτυχία μπορεί να γίνει το έναυσμα για ακόμη μεγαλύτερες επιτυχίες στο μέλλον, κυρίως για να ασχοληθούν πιο πολλά νέα παιδιά με το μπάσκετ και συνολικά τον αθλητισμό».

    

