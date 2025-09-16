Θερμά συγχαρητήρια από τον Δ. Κουτσούμπα

Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, σε συγχαρητήριο μήνυμά του για την κατάκτηση του ασημένιου μεταλλίου από τον Εμμανουήλ Καραλή στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου αναφέρει:

«Θερμά συγχαρητήρια στον Εμμανουήλ Καραλή για την κατάκτηση του ασημένιου μεταλλίου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου. Με τις επιτυχίες του, αλλά και την αφοσίωσή του στις αρχές της ευγενούς άμιλλας, κατορθώνει να πρωταγωνιστεί σταθερά στις μεγάλες διοργανώσεις και να αφήνει το ανεξίτηλο στίγμα του στο άθλημα που εκπροσωπεί. Με το βλέμμα στο μέλλον και με τη σιγουριά ότι θα φτάσει ακόμα πιο ψηλά, του ευχόμαστε καλή δύναμη και καλή συνέχεια!».