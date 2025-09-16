Κατέκτησε τη 2η θέση στο επί κοντώ, ξεπερνώντας τα 6 μέτρα | Ανετα στον τελικό του μήκους ο Μίλτος Τεντόγλου
Associated Press
Είναι το πρώτο μετάλλιο για τον Καραλή σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, συνολικά το 26ο της Ελλάδας στη διοργάνωση καθώς και το πρώτο ελληνικό στο επί κοντώ.
Ο Ελληνας πρωταθλητής κατάφερε στον τελικό να ξεπεράσει για άλλη μια φορά - 13η τους τελευταίους μήνες - τα 6 μέτρα, τα οποία αποτέλεσαν το καλύτερο άλμα του και του έδωσαν τη 2η θέση, πίσω από τον κορυφαίο του αγωνίσματος, Σουηδό Ντουπλάντις, ο οποίος πήρε το χρυσό σπάζοντας για μία ακόμα φορά (14η) το παγκόσμιο ρεκόρ, με άλμα στα 6,30 μ. με το οποίο ξεπέρασε το προηγούμενό του στα 6,29 μ. Την 3η θέση και το χάλκινο πήρε ο Αυστραλός Μάρσαλ με άλμα στα 5,90 μ.
Ο Καραλής ξεπέρασε με την πρώτη τα 5,55 μ., άφησε τα 5,85 μ. και πέρασε άνετα τα 5,90 μ. Στα 5,95 μ. απέτυχε δύο φορές και πήρε το ρίσκο της τρίτης προσπάθειας, η οποία αποδείχθηκε επιτυχημένη. Χωρίς άγχος πλέον, ξεπέρασε με την πρώτη τα 6 μ., ενώ δοκίμασε και τα 6,15 μ., άλμα που «άγγιξε» στη δεύτερη προσπάθεια αλλά δεν κατάφερε να τα περάσει.
Χωρίς να κοπιάσει ιδιαίτερα ο Μίλτος Τεντόγλου επέστρεψε στα μεγάλα άλματα μετά από σχεδόν ένα τρίμηνο και στον χθεσινό προκριματικό πήρε την πρόκριση στον τελικό του μήκους με 8,17 μ., ξεπερνώντας τα 8,15 μ. που ήταν το όριο πρόκρισης. Ετσι ο Ελληνας δις χρυσός Ολυμπιονίκης στον αυριανό τελικό (14.49 ώρα Ελλάδας) θα έχει την ευκαιρία να υπερασπιστεί τον τίτλο που κατέκτησε στο αγώνισμα στην προηγούμενη διοργάνωση, το 2023 στη Βουδαπέστη.
Από τις υπόλοιπες ελληνικές συμμετοχές στο πρώτο τριήμερο των αγώνων ξεχώρισε η Ολγα Φλίσκα, τερματίζοντας 18η στα 35 χλμ. βάδην με χρόνο 2.59.59. Στο ίδιο αγώνισμα αξιέπαινη ήταν η παρουσία της Σοφία Αλικανιώτη, που ήρθε 37η με 3.21.06. Ατυχη στάθηκε η Αντιγόνη Ντρισμπιώτη, καθώς εξαιτίας πόνων στο στομάχι αναγκάστηκε να εγκαταλείψει. Στο αντίστοιχο αγώνισμα των ανδρών ο Αλέξανδρος Παπαμιχαήλ ήταν 29ος, τερματίζοντας σε 2.42.07.
Εκτός τελικού στη σφυροβολία έμεινε η τριάδα των Αγγελου Μαντζουράνη (34ος με 70,94 μ.), Χρήστου Φραντζεσκάκη (15ος με 75,43 μ.) και Κώστα Ζάλτου (20ος με 73,96 μ.). Εκτός τελικού έμειναν επίσης η Αριάδνη Αδαμοπούλου στο ύψος (24η με 4,25 μ.), η Σταματία Σκαρβέλη στη σφυροβολία (15η με 70,05 μ.) και η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου στα 100 μ. (33η με 11.46).