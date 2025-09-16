ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΤΙΒΟΥ 2025

«Ασημένια πτήση» για τον Εμμανουήλ Καραλή

Κατέκτησε τη 2η θέση στο επί κοντώ, ξεπερνώντας τα 6 μέτρα | Ανετα στον τελικό του μήκους ο Μίλτος Τεντόγλου

Associated Press

Μένοντας πιστός στο ραντεβού με τις υψηλές πτήσεις οχάρισε χθες το πρώτο μετάλλιο της ελληνικής αποστολής στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου που διεξάγεται στο Τόκιο, αφού αναδείχθηκε ασημένιος πρωταθλητής κόσμου στο επί κοντώ, σε έναν ιστορικό τελικό που σφραγίστηκε από το νέο παγκόσμιο ρεκόρ του

Είναι το πρώτο μετάλλιο για τον Καραλή σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, συνολικά το 26ο της Ελλάδας στη διοργάνωση καθώς και το πρώτο ελληνικό στο επί κοντώ.

Σταθερός στα ψηλά

Ο Ελληνας πρωταθλητής κατάφερε στον τελικό να ξεπεράσει για άλλη μια φορά - 13η τους τελευταίους μήνες - τα 6 μέτρα, τα οποία αποτέλεσαν το καλύτερο άλμα του και του έδωσαν τη 2η θέση, πίσω από τον κορυφαίο του αγωνίσματος, Σουηδό Ντουπλάντις, ο οποίος πήρε το χρυσό σπάζοντας για μία ακόμα φορά (14η) το παγκόσμιο ρεκόρ, με άλμα στα 6,30 μ. με το οποίο ξεπέρασε το προηγούμενό του στα 6,29 μ. Την 3η θέση και το χάλκινο πήρε ο Αυστραλός Μάρσαλ με άλμα στα 5,90 μ.

Ο Καραλής ξεπέρασε με την πρώτη τα 5,55 μ., άφησε τα 5,85 μ. και πέρασε άνετα τα 5,90 μ. Στα 5,95 μ. απέτυχε δύο φορές και πήρε το ρίσκο της τρίτης προσπάθειας, η οποία αποδείχθηκε επιτυχημένη. Χωρίς άγχος πλέον, ξεπέρασε με την πρώτη τα 6 μ., ενώ δοκίμασε και τα 6,15 μ., άλμα που «άγγιξε» στη δεύτερη προσπάθεια αλλά δεν κατάφερε να τα περάσει.

Ανετος στον τελικό ο Τεντόγλου

Χωρίς να κοπιάσει ιδιαίτερα ο Μίλτος Τεντόγλου επέστρεψε στα μεγάλα άλματα μετά από σχεδόν ένα τρίμηνο και στον χθεσινό προκριματικό πήρε την πρόκριση στον τελικό του μήκους με 8,17 μ., ξεπερνώντας τα 8,15 μ. που ήταν το όριο πρόκρισης. Ετσι ο Ελληνας δις χρυσός Ολυμπιονίκης στον αυριανό τελικό (14.49 ώρα Ελλάδας) θα έχει την ευκαιρία να υπερασπιστεί τον τίτλο που κατέκτησε στο αγώνισμα στην προηγούμενη διοργάνωση, το 2023 στη Βουδαπέστη.

Αξιόλογη εμφάνιση για την Φλίσκα

Από τις υπόλοιπες ελληνικές συμμετοχές στο πρώτο τριήμερο των αγώνων ξεχώρισε η Ολγα Φλίσκα, τερματίζοντας 18η στα 35 χλμ. βάδην με χρόνο 2.59.59. Στο ίδιο αγώνισμα αξιέπαινη ήταν η παρουσία της Σοφία Αλικανιώτη, που ήρθε 37η με 3.21.06. Ατυχη στάθηκε η Αντιγόνη Ντρισμπιώτη, καθώς εξαιτίας πόνων στο στομάχι αναγκάστηκε να εγκαταλείψει. Στο αντίστοιχο αγώνισμα των ανδρών ο Αλέξανδρος Παπαμιχαήλ ήταν 29ος, τερματίζοντας σε 2.42.07.

Εκτός τελικού στη σφυροβολία έμεινε η τριάδα των Αγγελου Μαντζουράνη (34ος με 70,94 μ.), Χρήστου Φραντζεσκάκη (15ος με 75,43 μ.) και Κώστα Ζάλτου (20ος με 73,96 μ.). Εκτός τελικού έμειναν επίσης η Αριάδνη Αδαμοπούλου στο ύψος (24η με 4,25 μ.), η Σταματία Σκαρβέλη στη σφυροβολία (15η με 70,05 μ.) και η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου στα 100 μ. (33η με 11.46).