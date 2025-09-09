ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026 - ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ

Βήμα πίσω για την Εθνική

Σημαντική ευκαιρία να πάρει από τώρα κεφάλι στον 3ο προκριματικό όμιλο για το Μουντιάλ 2026 έχασε χθες η Εθνική ομάδα ποδοσφαίρου, μετά την ήττα της με 3-0 από τη Δανία στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» (Ντάμσγκαρντ 32', Α. Κρίστενσεν 62', Χόιλουντ 81') για τη 2η αγωνιστική. Με το αποτέλεσμα - και ειδικά το σκορ της ήττας - ουσιαστικά η Εθνική πέταξε στα σκουπίδια την επιβλητική πρεμιέρα, με τη νίκη 5-1 επί της Λευκορωσίας, πέφτοντας στην 3η θέση και κάνοντας βήμα πίσω στο κυνήγι για την πρωτιά του ομίλου, που οδηγεί σε απευθείας πρόκριση στο Μουντιάλ. Αντίθετα οι Δανοί με τη νίκη τους ανέβηκαν 1οι μαζί με τη Σκωτία, η οποία νίκησε 2-0 τη Λευκορωσία εκτός έδρας στο άλλο χθεσινό ματς του ομίλου.

Η Εθνική πλήρωσε ουσιαστικά τα πολλά λάθη και τις αδυναμίες της στην κατοχή της μπάλας, ενώ δεν μπόρεσε να απειλήσει με αξιώσεις, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων στο δεύτερο μέρος. Από την πλευρά τους οι Δανοί, μετά από ένα κλειστό πρώτο εικοσάλεπτο, πήραν τα ηνία, εκμεταλλεύτηκαν τις φάσεις που δημιούργησαν και έφτασαν στη νίκη.

Ελλάδα: Τζολάκης, Μαυροπάνος, Κουλιεράκης, Τσιμίκας, Βαγιαννίδης, Κουρμπέλης (65' Σιώπης), Ζαφείρης (75' Ιωαννίδης), Κωνσταντέλιας (46' Μπακασέτας), Καρέτσας (46' Μασούρας), Τζόλης (83' Πέλκας), Παυλίδης.

Δανία: Σμάιχελ, Μέχλε, Α. Κρίστενσεν, Αντερσεν, Ρ. Κρίστενσεν, Χιούλμαντ, Φρόχολντ (73' Λάρσεν), Χόιμπιεργκ, Ντάμσγκαρντ (82' Ο' Ράιλι), Ολσεν (65' Ντόργκου), Μπίρεθ (63' Χόιλουντ).