ΒΟΛΕΪ - ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Στην κορυφή η Ιταλία

Την πρωτοκαθεδρία της στο γυναικείο βόλεϊ επιβεβαίωσε η Ιταλία, η οποία στέφθηκε παγκόσμια πρωταθλήτρια νικώντας με 3-2 σετ την Τουρκία (25-23, 13-25, 26-24, 19-25, 15-8) στον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης, στην Ταϊλάνδη. Ηταν η δεύτερη κατάκτηση Παγκόσμιου Πρωταθλήματος για την Ιταλία και το τρίτο συνεχόμενο χρυσό μετάλλιό της μέσα σε έναν χρόνο, μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού και το Nations League.

Το χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε η Βραζιλία, νικώντας 3-2 την Ιαπωνία στον μικρό τελικό (25-12, 25-17, 19-25, 27-29, 18-16).

Θυμίζουμε ότι στη φετινή διοργάνωση έδωσε το «παρών» και η Εθνική Ελλάδας, επιστρέφοντας σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα μετά από 23 χρόνια, αλλά αποκλείστηκε στη φάση των ομίλων.