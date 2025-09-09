Τρίτη 9 Σεπτέμβρη 2025
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Tο πρόγραμμα των προημιτελικών
Σήμερα Τρίτη

17.00: Τουρκία - Πολωνία (EΡΤ1 / Novasports Start)

21.00: Λιθουανία - ΕΛΛΑΔΑ (EΡΤ1 / Novasports Start)

Αύριο Τετάρτη

17.00: Φινλανδία - Γεωργία (EΡΤ1 / Novasports Start)

21.00: Γερμανία - Σλοβενία (ΕΡΤ1 / Novasports Start

    

