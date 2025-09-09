17.00: Τουρκία - Πολωνία (EΡΤ1 / Novasports Start)
21.00: Λιθουανία - ΕΛΛΑΔΑ (EΡΤ1 / Novasports Start)
17.00: Φινλανδία - Γεωργία (EΡΤ1 / Novasports Start)
21.00: Γερμανία - Σλοβενία (ΕΡΤ1 / Novasports Start
23:00Να μιλήσουμε επιτέλους για μπάσκετ!
22:46«ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ: Να δυναμώσει ο αγώνας του εργατικού - λαϊκού κινήματος ενάντια στο κυβερνητικό σχέδιο για τη δημιουργία 6 μονάδων καύσης απορριμμάτων
22:30ΛΗΣΤΕΥΟΥΝ ΤΗ ΖΩΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ: Κατάθεση ψυχής και δύναμη αγώνα από πραγματική εργαζόμενη και όχι από τα κυβερνητικά δημιουργήματα της ΑΙ (VIDEO)
22:17ΔΙΩΞΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ: Ηλ. Σταμέλος: Για εμάς «δημόσιο συμφέρον» είναι ότι εξυπηρετεί τις ανάγκες του λαού και αυτό υπηρετούμε (AUDIO)
22:01ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΚΕ: Σοβαρές ελλείψεις στο Κέντρο Υγείας Αντισσας με κινδύνους για ασεθνείς και προσωπικό
