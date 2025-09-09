EUROBASKET 2025

Η ώρα της υπέρβασης για την Εθνική

Μπροστά στην πρόκληση να πετύχει μια αγωνιστική υπέρβαση σε διεθνή διοργάνωση - την οποία κυνηγάει εδώ και 16 χρόνια - φέρνει την Εθνική ομάδα ο σημερινός αγώνας με τη Λιθουανία για τα προημιτελικά του Eurobasket, στη Ρίγα. Η Εθνική προκρίθηκε στην οκτάδα χάρη στη νίκη της την Κυριακή με 83-79 επί του Ισραήλ για τη φάση των «16», ανοίγοντας έτσι επιτυχημένα την παρουσία της στην τελική φάση της διοργάνωσης με τα νοκ άουτ.

Από την πλευρά της η Λιθουανία επικράτησε στην κόντρα της Βαλτικής, νικώντας 88-79 την «οικοδέσποινα» Λετονία.

Να μη χαθεί η ευκαιρία

Από το χάλκινο μετάλλιο που είχε κατακτήσει το 2009 - στο Eurobasket της Πολωνίας - μέχρι σήμερα, η Εθνική δεν έχει καταφέρει να ξαναβρεθεί όχι μόνο σε θέση βάθρου, αλλά ούτε στη ζώνη των μεταλλίων στις διοργανώσεις που έχουν μεσολαβήσει. Ενόψει της αποψινής αναμέτρησης, στην ελληνική ομάδα επικρατεί συγκρατημένη αισιοδοξία ότι στη Ρίγα μπορεί να μπει τέλος σε αυτήν την αρνητική παράδοση και η Ελλάδα να πάρει την πρόκριση στα ημιτελικά, μην αφήνοντας μία ακόμα ευκαιρία να πάει χαμένη. Σε κάθε περίπτωση, τόσο για τον ομοσπονδιακό τεχνικό Βασίλη Σπανούλη όσο και για τους παίκτες της Εθνικής το ματς με τους Λιθουανούς αποτελεί έναν ακόμα νοκ άουτ αγώνα στον οποίο η ελληνική ομάδα θα πρέπει να αντεπεξέλθει στις απαιτήσεις προκειμένου να προχωρήσει στη διοργάνωση.





Eurokinissi

«Κλειδί» ο Γιάννης, καθοριστικός ο Σαμοντούροβ

Εξάλλου όλοι αναγνωρίζουν ότι η αποστολή δεν θα είναι εύκολη, καθώς αντιμετωπίζουν μια ομάδα ιδιαίτερα αξιόλογη, με ποιότητα, ταλέντο και φυσικά υψηλές φιλοδοξίες, όπως είναι η Λιθουανία. Το σύνολο υπό τις οδηγίες του Ρίμας Κουρτινάιτς και με τον σπουδαίο ΝΒΑer Γιόνας Βαλατσιούνας, αν και «λαβώθηκε» από την απουσία του επίσης σημαντικού Ρόκας Γιοκουμπάιτις, μέχρι στιγμής έχει θετικότατη παρουσία στη διοργάνωση.

Με την «αύρα» της επιτυχημένης παρουσίας της στον όμιλο της Λεμεσού για την α' φάση, όπου κατέκτησε την πρωτιά, η Εθνική κατάφερε να αντεπεξέλθει και στην πρώτη πρόκληση για την τελική φάση, με τη νίκη επί των Ισραηλινών στην έναρξη των νοκ άουτ. Το ελληνικό συγκρότημα, παρότι για άλλη μια φορά δεν απέφυγε τις διακυμάνσεις στην απόδοσή του και τα λάθη, ειδικά στην άμυνα και στα ριμπάουντ, δίνοντας δικαιώματα στους αντιπάλους, όταν χρειάστηκε έδειξε χαρακτήρα και έφτασε στην επιτυχία.

«Κλειδί» για να έρθει αυτή ήταν η απόδοση του Γιάννη Αντετοκούνμπο στην επίθεση, ο οποίος με 37 πόντους (18/21 δίποντα), 10 ριμπάουντ και 1 ασίστ ήταν ασταμάτητος για μία ακόμα φορά, ενώ στο β' μέρος ο νεαρός Σαμοντούροβ με 7 πόντους και 6 ριμπάουντ είχε καθοριστική συμβολή, ειδικά στην αμυντική λειτουργία στο τελευταίο δεκάλεπτο, βοηθώντας την Εθνική να μην κινδυνεύσει άμεσα. Στο επιθετικό σκέλος ακολούθησε σε απόδοση τον Γ. Αντετοκούνμπο ο Σλούκας, με 11 πόντους, 2 ασίστ και 1 κλέψιμο, ενώ από το Ισραήλ ξεχώρισε ο Αβντίγια με 23 πόντους.

Πρόωρο «αντίο» για Σερβία και Γαλλία

Κατά τ' άλλα το ξεκίνημα της τελικής φάσης επιφύλαξε ηχηρές εκπλήξεις, καθώς δύο από τις βασικές διεκδικήτριες του χρυσού μεταλλίου, η Σερβία και η Γαλλία, είπαν πρόωρο «αντίο».

Συγκεκριμένοι, οι Σέρβοι αποκλείστηκαν από τους εξαιρετικούς Φινλανδούς, οι οποίοι με πρωταγωνιστή τον Μαρκάνεν (29 πόντοι) νίκησαν 92-86 και έφτασαν σε μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις στην Ιστορία των Eurobasket, ενώ τέλος στα όνειρα της Γαλλίας για επιστροφή στην κορυφή της Ευρώπης έβαλε η Γεωργία, σε μία εξίσου ιστορική νίκη, 80-70 με κορυφαίο τον Σεγκέλια (24 πόντοι).

Τα άλλα αποτελέσματα της φάσης των «16»: Γερμανία - Πορτογαλία 85-58, Τουρκία - Σουηδία 85-79, Ιταλία - Σλοβενία 77-84, Πολωνία - Βοσνία 80-72.